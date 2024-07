El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, informó hoy en la mañana desde la ciudad de Arequipa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo contra el proyecto de ley que permite prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

LEA TAMBIÉN: Presidenta Boluarte rechaza pedido de la Corte IDH

“El poder judicial respeta a otros poderes y cuando esta ley se promulgue entrará en vigencia, si un juez considera que esta ley es inconstitucional la aplicará via Control Difuso fundamentando por qué, si considera que es adecuada con los estándares la aplicará”, señaló.

No obstante, el presidente del Poder Judicial afirmó que no hay nada contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Los jueces peruano decidirán si se aplica o no. No tenemos por qué retirarnos de la Corte Interamericana, el exceso es que no puede ordenar a los poderes del Estado, es un acto de gobierno. El juez independiente sabrá aplicar la ley”, apuntó.

VISITA

Javier Arévalo ha tenido una reunión con los jueces laborales que desarrollan en Arequipa la la reforma de la Ley de Procesal del Trabajo. Además, visitó los avances de la Unidad de Flagrancia y el desarrollo del Sistema Operacional con Funcionalidades en Inteligencia Artificial (Sofía), sistema que dará celeridad a la atención inmediata en Juzgado de Familia y Laboral.

VIDEO RECOMENDADO