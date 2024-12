El excanciller Javier González-Olaechea se pronuncia sobre el proyecto de Ley que promueve el Congreso para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Dice que nuestro país tiene el pleno de derecho de conocer los fondos con los que se financia a dichas entidades que, muchas veces, se politizan en favor y defensa de los sectores de izquierda.

Usted viene candidateando con el señor Carlos Neuhaus en el Partido Popular Cristiano. Lo mismo con el exgobernador Fernando Cilloniz y el exministro Oscar Valdes. ¿Cómo ve la competencia en el PPC?

Como una muestra de auténtica democracia partidaria y un ejemplo participativo de todos los militantes pepecistas que han hecho posible un nuevo y vigoroso PPC.

¿Qué pasará si pierde o gana? ¿Buscará alianzas?

El país entero reclama un cambio radical que extraiga de raíz las lacras sociales que nos han secuestrado la libertad, la esperanza y el sueño de vivir seguros y ser prósperos y, justamente, el nuevo PPC encarna la respuesta a esas necesidades, a esos sueños porque somos la nueva política con personas formadas y honestas. En buena cuenta, somos la política con mayúsculas que liberará al Perú y generará el bien común y la solidaridad cristiana que tanto anhelamos. (sic) Yo denuncio este secuestro de tantos años y deseo encabezar esta revolución moral, política y patriótica.

De acuerdo. Pero no me contestó. De ganar los comicios internos ¿buscará alianzas políticas? ¿Con quiénes sería?

Si son compatibles y coherentes con nuestro propósito, lo evaluaremos. Pero que quede claro, nada de repartijas ni personajes con prontuario. Cualquier alianza debe ser programática, con prioridades claras y con una agenda legislativa que haga posible las decisiones radicales. Todo debe ser público y un acuerdo por, al menos, 4 años. Incluso podría evaluarse una alternancia de la formula presidencial para enviar un mensaje muy claro al país de orden, autoridad, estabilidad, desarrollo y erradicación de la pobreza. No más asaltantes en un país libertario y creyente.

¿Qué partidos podrían ser compatible o con quiénes integraría una eventual fórmula?

Dejemos que se pronuncien y que lo hagan pronto. Por cierto los demócratas de verdad, no los parásitos de siempre.

¿Lourdes Flores no sería una mejor candidata en el PPC?

Ella es muy respetada en el partido y conoce muy bien nuestra doctrina. Ha decidido no participar en la vida política.

¿Qué candidato considera peligroso para el país?

Todos los que siempre asaltaron el botín del Estado, los que deglutieron las consultorias , los que desean un estado tragón, los que dijeron que eran santos y terminaron aceptando qué eran corruptos, los que atacan la familia, los que se financian con dineros inmundos, los falsos profetas que esquilman al emprendedor sin embargo se atienden y operan en el primer mundo. En fin, a todos ellos les digo: la fiesta se les acabó, clausuraremos sus torres de mentira y la ley los alcanzará hasta la Patagonia.

¿Está bien la decisión de la Corte Suprema de excluir a Antauro?

Más bien preguntémonos ¿en qué país del mundo civilizado un criminal puede pretender ser presidente? Nuestro amado país es muy generoso y nuestra justicia es, con frecuencia, como canta Shakira: sorda, ciega y muda.

¿Usted preferiría enfrentar a Antauro Humala?

No me ponga tan fácil la segunda vuelta ja, ja, ja.

¿Con quién le gustaría enfrentarse en segunda vuelta?

Con quien decida el voto libre e informado. Mi partido tiene muy serias propuestas. Somos parte de la solución y no del problema. En adición, tengo una visión del Perú que anhelo, formo parte de un país sin pasado corrupto y personalmente, tengo una artillería de plomo lista para los secuestradores de nuestros sueños. Por ahora, me preparo y tengo buena puntería. El olfato me lleva siempre a las madrigueras de los asaltantes con y sin cuello blanco.

¿Qué piensa de la postura del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez a favor de Antauro?

Lo conozco y sé que es evangélico. Le recordaría lo que nos subrayan en las sagradas escrituras en Deuteronomio 11-12 : “He aquí, yo pongo hoy delante de vos otros la bendición y la maldición”. Los crímenes de Antauro fueron y son la maldición de las familias que él y sus huestes ajusticiaron.

¿Con qué partidos usted sentiría afinidad para hacer una alianza?

Con los demócratas que defienden la libertad, la empresa, el empredurismo, la vigencia de la ley, la familia, la solidaridad y que estén convencidos y comprometidos con el inevitable e impostergable cambio radical. Con los verdaderos patriotas.

Ahora sobre Boluarte. ¿Considera que la rinoplastía de Boluarte sería una causal para vacarla?

No.

¿Es una campaña en contra de ella o es un escándalo legítimo?

Ni una ni otra. El país descubre que se operó y desea explicaciones, eso es todo. Ahora bien, las grandes mayorías están preocupadas por la inseguridad rampante, por las ollas a medio llenar, por las interminables colas y la falta de medicinas en los hospitales públicos. Resumo: en cómo hacer para llegar a fin de mes y no deber más. Y allí nos encontramos con el PPC y con nuestra propuesta radical.

¿Siente que hubo un vacío de poder o abandono de cargo?

No puedo precisarlo. Entonces yo seguía estudiando al Perú para entenderlo más y mejor.

¿Dina llegará al 2026?

Es mi deseo.

¿Otárola fue un desleal al confirmar que Dina se sometió a la operación?

Fue requerido por una autoridad competente a declarar y lo hizo.

El ministro José Santiváñez lo consideró desleal. ¿Para usted lo fue o no?

Repito. Fue requerido por una autoridad competente a declarar y lo hizo.

¿Ya debería haber un recambio ministerial?

Sí, varios, y dejemos que la señora presidente decida quiénes.

¿Varios como quiénes?

Recoja usted esa respuesta en cualquier esquina de un barrio popular de cualquier región del país y obtendrá nombres. Todo padre o madre sabe qué le falta y qué desea.

¿Por qué no aceptó el premierato cuando Boluarte se lo propuso?

Por quinta u octava vez lo diré y espero que sea la última. El mensaje lo recibí de una persona de su confianza y mi respuesta, resumiendo, fue siempre la misma: no deseé ni deseo ser el presidente del consejo de ministros.

¿Adrianzén debería salir del premierato?

Según todas las encuestas, es casi un error estadístico.

¿Qué quiere decir?

Considero que se necesita un maratonista de piernas largas y al premier le falta oxígeno para cruzar una avenida. Observo que al doctor Adrianzén le falta oxígeno para cruzar un semáforo que está en luz ambar.

¿Es clara la postura de Boluarte en contra de Venezuela?

Ahora no.

¿Estuvo de acuerdo Boluarte con su intervención en la OEA?

Me aplaudieron todos en el consejo de ministros siguiente a mi regreso, incluyendo a la señora presidente.

¿Cuál ha sido la expresión que usted ha tenido usted cuando fue canciller sobre la labor o la politización de las ONG?

Que deben todas ser fiscalizadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

¿Qué opina de la Ley?

Es un proyecto. Pienso que el país tiene pleno derecho a conocer de donde provienen los fondos de las ONG, qué pretenden, a qué programas se aplican y si todo ese circuito es conforme a nuestras normas, a nuestra cultura y a nuestras prioridades perfectamente ensambladas con las libertades y el bien común de las grandes mayorías.

¿Hubo presiones de la embajada de Estados Unidos para evitar que este proyecto se apruebe. ¿Considera que eso está bien?

No sé si hubo presiones, lo que sí puedo reiterar es que las embajadas acreditadas en un país deben respetar las normas y las costumbres de los países que las acogen.

¿Hay un lobby de izquierda internacional que mete dinero a las ONG para fines desestabilizadores o fines políticos?

Todo indica que sí.

¿En la Cancillería usted pudo darse cuenta de todo esto?

Torre Tagle y el canciller tiene muchas formas de enterarse de las cosas y yo tenía cuatro ojos, dos observaban y dos descansaban. Y así fue desde que asumí el compromiso de representar dignamente a nuestro país y en representación de la señora presidente por cuanto el jefe de Estado dirige la política exterior y el canciller la conduce, coordina y ejecuta. No hay más acorde a la normativa vigente aunque cabe la delegación en otras autoridades para casos especiales.

¿Conoce cuánto mueven las ONG en el Perú?

No exactamente porque tienen varias puertas y ventanas de ingreso. Los flujos financieros son muy fluidos. Por ello debemos hacer un esfuerzo enorme para asegurarnos que no perforen nuestra soberanía, por ejemplo.