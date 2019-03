​Jefe de la OCMA asegura que su sueldo neto de 27 mil soles es insuficiente y "deben pagarle más"

Síguenos en Facebook

Vicente Walde Jáuregui, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), ha dado a conocer que su sueldo líquido de S/. 27 mil soles es insuficiente y reclama que se debería realizar un aumento.

“Yo estoy ganando en este momento un líquido S/ 27 mil mensuales, a mí me descuentan un montón de plata en impuestos", sostuvo Walde Jáuregui en entrevista con Canal N.

A la pregunta de la periodista sobre si el monto que mencionaba no era 'bruto' (sin descontarse los impuestos), el jefe de la OCMA dio una polémica respuesta: "Bruto es el que me está pagando, debe pagarme más", sostuvo.

Junto a esto, Walde Jáuregui pidió el aumento de su sueldo: "Durante 10 años no han aumentado el sueldo y eso no es correcto, yo he trabajado en el sector privado y todos los años aumentan el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida”, expresó.

Pero no todo quedó ahí. El jefe de la OCMA también dijo que los jueces deberían estar bien remunerados: "La Constitución establece para los jueces deben ganar por su nivel de jerarquía, ¿cuál es el nivel de jerarquía de un juez? El más alto".

Lo que llamó la atención es que Vicente Walde Jáuregui intentó corregirse al final diciendo lo siguiente: "Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales, ¿cuánto debe ganar un juez actualmente? Creo que el sueldo ya se ubicó en un criterio de proporcionalidad adecuado", sostuvo.