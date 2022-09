El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de un oficio enviado al personero de Avanza País, señaló que María Elena Soto participará -en reemplazo de Luis Molina- en el debate a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se realizará el domingo 25 de septiembre.

La arquitecta quien originalmente se encontraba en el número 25 de la lista de regidores continuará en la contienda electoral al ser la única “sobreviviente” de la lista. Luego de la exclusión del actual alcalde de Miraflores, Luis Molina y 38 de sus regidores.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a su vez, dar respuesta al oficio presentado por su persona con fecha 9 de setiembre del año en curso, en la cual se solicita la participación al debate electoral de Lima Metropolitana organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, de la candidata a regidora a la lista provincial de Lima por su organización política, la Arq. María Elena Soto Velásquez”, se indica en el documento enviado a Aldo Borrero.

En el documento, al que accedió Correo, se indica que la Ley de Elecciones Municipales establece que, en los comicios municipales, los electores votan por listas y no por candidatos individuales, siendo así al ganar una lista de candidatos cuyo postulante a alcalde, provincial o distrital haya sido excluido, tachado o declarado improcedente será proclamado en ese cargo el regidor o regidora que siga en el número de orden planteado por la organización política.

“Pienso liderar la gestión municipal. No me encuentro sola, me acompaña un equipo de técnicos, de profesionales y miembros de la sociedad civil que está interesado en cambiar Lima. Si bien es cierto en mi lista no hay regidores inscritos por una decisión del JNE, los regidores son fiscalizadores, lo que van a garantizar una gestión municipal transparente y libre de corrupción”, aseguró la candidata por Avanza País.

María Elena Soto reiteró que su candidatura está refrendada por el JNE, ya que existe una resolución que señala que se vota por listas y no por candidatos individuales. Es así que al ser la única que quedó en la lista, pueda ser proclamada alcaldesa si su partido es declarado ganador.