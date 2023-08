El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, aseguró que la omisión que hizo el titular del Congreso, Alejandro Soto, nunca llegó al máximo organismo electoral y que el caso estuvo en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco, hoy desactivado.

El último fin de semana se reveló que Soto ocultó una deuda por reparación civil para poder postular al Congreso. En ese sentido, el presidente del JNE afirmó que nunca se revisó tal archivo.

“Estuvo en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia sobre ese particular. Lo único que puedo añadir es que nosotros no hemos revisado ese asunto, no lo hemos tomado en cuenta porque nunca subió para ser objeto”, expresó Salas a Exitosa.

Como es de conocimiento, los Jurados Electorales Especiales (JEE) son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular.

“Ha salido recién y en todo caso sería el Jurado Electoral Especial, que no está operativo, o por lo menos su presidente en ese tiempo quien tendría que señalar, tal vez, qué ocurrió, cómo pasó, y finalmente, la Procuraduría si es que hubiera algo que aclarar”, explicó Salas.

¿Cómo se endeudó Soto?

Panorama recopiló información y descubrió que Soto fue sentenciado por difamación en 2011. Esto luego de culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco.

En el 2013, dos años después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificó el fallo condenatorio, y se consideró el pago de S/ 10 mil por reparación civil. Soto presentó una medida cautelar, y esta dilató el pago.

Tres años después, el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto la medida cautelar. En ese sentido, Soto debía cumplir con la reparación civil, pero no lo hizo.

También se indicó que el 1 de junio del 2021, cuando Soto ya era congresista, el JEE del Cusco recibió un documento que revelaba la deuda pendiente.

Ya para esa fecha, según explicó el abogado José Manuel Villalobos a Panorama, al ser congresista electo, las autoridades electorales no podían hacer nada.

Posterior a esto, también en el 2021, el Jurado Electoral Especial de Cusco emitió un oficio sosteniendo que ya no era necesario un pronunciamiento oficial por lo sucedido. Al final, Soto pagó la reparación civil recién en junio de ese año, un mes antes de asumir el cargo de parlamentario.

