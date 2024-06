La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado donde le respondieron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien acusó a la institución de buscar ‘petardear’ la labor de unidades de flagrancia, además, de su permanencia en su cargo.

Mediante redes sociales, la junta invocó a las altas autoridades del sistema de justicia a una “actuación pública responsable”.

“Afirmaciones que no se ajustan a la verdad, como que se está ‘petardeando’ las unidades de flagrancia, o elucubraciones, en el sentido de que se pretenda sacar al presidente de la Corte Suprema de la comisión de selección de nuevos miembros de la JNJ, no son lo que se espera de funcionarios que no están exentos del control funcional”, expresaron.

La junta respondió así a lo que manifestó Arévalo en una entrevista a Canal N este martes 25 de junio, pues cuestionó que se haya iniciado un proceso de investigación en su contra dentro de la junta, debido a la entrega de un terreno de manos del alcalde de Chancay para implementar una unidad de flagrancia.

“El día de ayer nos hemos reunido las personas que formamos la comisión especial que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta de Justicia y yo no quisiera pensar que detrás de esa oscura resolución lo que se quiere es sacarme de esa comisión para evitar que participe en la elección de los nuevos miembros de la Junta de Justicia”, manifestó Arévalo, y consideró que es una “teoría ya más subjetiva, quizá más conspiratoria”.

Asimismo, la JNJ dejó en claro que no abrieron ninguna investigación preliminar contra el magistrado, sino que se admitió a trámite una denuncia presentada por el Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay por presuntamente haber recibido donaciones de manos de personas con juicios en trámite.

“Pero, para que se ponga este tema en agenda del pleno, se requiere un quórum de cinco miembros, requisito que, como conoce el presidente de la Corte Suprema, no se cumpliría porque uno de los cinco miembros actuales tiene abstención respecto de cualquier caso que se vea sobre él”, precisó la JNJ.

#Comunicado | En relación a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia y @Poder_Judicial_, Javier Arévalo Vela, la JNJ invoca a las altas autoridades del sistema de justicia a una actuación pública responsable. pic.twitter.com/UpqXx5eMyo — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) June 26, 2024

Te puede interesar