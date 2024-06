El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, dijo que la la presidenta se encuentra desconcertada tras las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Salatiel Marrufo, quien la involucró en supuestas maniobras en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para favorecer a Perú Libre en los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Juan Portugal dijo que se comunicó con Dina Boluarte, quien se encuentra de viaje en China. “Más que preocupación estaba bastante desconcertada por las informaciones que se habían dado: las mentiras de Salatiel Marrufo (...) La primera expresión que ella me manifestó es que eso no es cierto, que el contexto no es absolutamente nada parecido”, indicó en Canal N.

El abogado aseguró que la mandataria le indicó que Salatiel Marrufo “ no forma parte de su círculo de confianza. ni lo formó” . “Tampoco Alejando Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea ni tampoco ninguna de las personas que hace mención en su información”, refirió.

La defensa legal de Dina Boluarte refiere que el testimonio del exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda tiene “inconsistencias” y cuestionó que Salatiel Marrufo “de pronto, espontáneamente y frescamente” incorpore tres protagonistas importantes, entre ellos la mandataria y Richard Acuña.

“Han pasado, quiero insistir con este número, 348 días para que de pronto Salatiel Marrufo construya espontaneidad y recuerde que había estos tres personajes en la historia que ya lo sabía desde el 5 de abril de 2023. No es confiable por estas razones y, principalmente, de cara a la corroboración que se sugiere recién va a ingresar, que de inédito solo tiene el título porque estoy absolutamente convencido que desde abril de 2023 a la fecha ya se hizo esa fase de corroboración. No es que se esté iniciando desde el domingo con el reportaje”, aseveró.

El programa Punto Final de Latina, presentó dos declaraciones hasta ahora desconocidas de Salatiel Marrufo, exhombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se trata de un relato registrado en actas oficiales, en las que Marrufo afirma la supuesta ventaja que, en esa elección, obtuvo Perú Libre, por orden de la ahora presidenta Dina Boluarte, aquella vez candidata a la vicepresidencia de la República.

El testimonio ha iniciado etapa de corroboración, por parte de la policía y el equipo especial de fiscales. El programa dio cuenta que desde hace semanas, varias personas vienen siendo citadas a declarar como parte de la corroboración de la inédita confesión.

Marrufo abordó sobre los votos de Perú Libre en la etapa más álgida de la definición electoral: la de las solicitudes de anulación de actas ante el JNE. Y señaló a Dina Boluarte como la persona que coordinó un ilegal acercamiento con el JNE, en una trama que incluiría a un excandidato presidencial, y a Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso.

