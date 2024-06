JNE rechazan favorecimiento en elecciones del 2021 tras declaraciones de Salatiel Marrufo.

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado a través de su cuenta de ‘X’ para negar algún favorecimiento en las elecciones del 2021, luego de las declaraciones de Salatiel Marrufo en Punto Final, donde afirma la supuesta ventaja que, en esa elección, obtuvo Perú Libre, por orden de la ahora presidenta Dina Boluarte, aquella vez candidata a la vicepresidencia de la República.

En el texto, el Presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, indica que “ni con motivo de las Elecciones Generales 2021 ni de las subnacionales del 2022, efectué maniobra alguna para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas”.

“Cabe recordar que, reiterativamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna”, agregó.

Asimismo, Salas Arenas afirma que Marrufo miente en las declaraciones que dio en el programa dominical, pues “está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros”.

“Esta es una nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto de mi desempeño y del desarrollo del proceso electoral. Como se ha reiterado dicho proceso ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad”, señalan.

Salatiel Marrufo revela que Dina Boluarte manipuló las elecciones 2021

El programa Punto Final de Latina, presentó dos declaraciones hasta ahora desconocidas de Salatiel Marrufo, exhombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se trata de un relato registrado en actas oficiales, en las que Marrufo afirma la supuesta ventaja que, en esa elección, obtuvo Perú Libre, por orden de la ahora presidenta Dina Boluarte, aquella vez candidata a la vicepresidencia de la República.

El testimonio ha iniciado etapa de corroboración, por parte de la policía y el equipo especial de fiscales. El programa dio cuenta que desde hace semanas, varias personas vienen siendo citadas a declarar como parte de la corroboración de la inédita confesión.

Hay que recordar que la confesión de Salatiel Marrufo -de 44 años, natural de Chiclayo- mandó a prisión a un ministro, una empresaria, un periodista, presidente de la República, e incluso a él mismo.

Y es que Marrufo ahora ha declarado sobre los votos de Perú Libre, en la etapa más álgida de la definición electoral: la de las solicitudes de anulación de actas ante el JNE. Y señaló a Dina Boluarte como la persona que coordinó un ilegal acercamiento con el JNE, en una trama que incluiría a un excandidato presidencial, y a Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso.

Esta es una de sus declaraciones: “La primera reunión, el 7 de junio de 2021, fue en la Av. Bolivia 724, distrito de Breña, lugar donde se encontraban los abogados que estaban avocados a la absolución y nulidades e impugnaciones. En dicha reunión me presentaron a Auner Vásquez Cabrera, quien se desempeñaba como Coordinador de los Abogados, y le pidieron a él que me hiciera una exposición de los avances, estando presente (…) otros abogados, todos convocados por Dina Boluarte Zegarra, dado que ella es abogada agremiada al Colegio de Abogados de Lima, y a través de un grupo de WhatsApp había convocado apoyo legal y los citaba a todos en el Jr. Bolivia 724, Breña”.

La segunda vuelta de los comicios presidenciales pasados concluyó el 6 de junio, y la reunión a la que se refiere Marrufo, ocurrió al día siguiente. Se trata de un inmueble en posesión de Grika Asayag, amiga de Dina Boluarte, a quien tras asumir el mando, la presidenta incluso contrató como asistente en Palacio de Gobierno. La vivienda fue usada como base de operaciones de la ahora mandataria durante la segunda vuelta electoral.

Richard Acuña

Marrufo revela que tras conversar con el equipo de Perú Libre, no tenían información estadística que les permitiera proyectar si podían ganar la elección tras el sinnúmero de solicitudes de anulación de actas que anunciaba Fuerza Popular, tramitaría ante el JNE.

Declaró lo que se habría planificado hacer: “El mismo día fui convocado al Jr. Colón distrito de Breña en horas de la noche, donde funcionaba el Centro de Operaciones del candidato Pedro Castillo (…) en la reunión fui presentado ante el presidente electo, a quien conocí personalmente por primera vez, fui presentado por José Nenil Medina, participando en la reunión Alejandro Sánchez Sánchez (…) Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el Jurado”.

Punto Final señala que Marrufo ha identificado al magistrado al que supuestamente se acercó Perú Libre, gracias a Richard Acuña. Se trata de Jorge Armando Rodríguez Vélez, según la confesión, pero no sería el único miembro del JNE.

