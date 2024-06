Luego del testimonio inédito del colaborador eficaz Salatiel Marrufo Alcántara que lo involucra en la supuesta influencia sobre las decisiones de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer a Perú Libre, en el marco de las últimas elecciones presidenciales, el excongresista Richard Acuña, negó conocer al integrante del JNE, Jorge Rodríguez Vélez.

“No conozco a Salatiel Marrufo. Afirmo categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas. No conozco a este señor ni tengo conocimiento de su participación en la campaña de Pedro Castillo. (...) Quiero aclarar que no he contactado al Sr. Jorge Armando Rodríguez ni a ningún otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones en relación con este tema”, se lee en comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, Richard Acuña aseguró no tener vínculo con Alejandro Sánchez Sánchez “ni he conversado con él sobre este tema”.

Salatiel Marrufo

El programa Punto Final de Latina, presentó dos declaraciones hasta ahora desconocidas de Salatiel Marrufo, exhombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se trata de un relato registrado en actas oficiales, en las que Marrufo afirma la supuesta ventaja que, en esa elección, obtuvo Perú Libre, por orden de la ahora presidenta Dina Boluarte, aquella vez candidata a la vicepresidencia de la República.

El testimonio ha iniciado etapa de corroboración, por parte de la policía y el equipo especial de fiscales. Y es que Marrufo ahora ha declarado sobre los votos de Perú Libre, en la etapa más álgida de la definición electoral: la de las solicitudes de anulación de actas ante el JNE . Y señaló a Dina Boluarte como la persona que coordinó un ilegal acercamiento con el JNE, en una trama que incluiría a un excandidato presidencial, y a Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso, según el dominical.

Esta es una de sus declaraciones que dio cuenta Punto Final: “La primera reunión, el 7 de junio de 2021, fue en la Av. Bolivia 724, distrito de Breña, lugar donde se encontraban los abogados que estaban avocados a la absolución y nulidades e impugnaciones. En dicha reunión me presentaron a Auner Vásquez Cabrera, quien se desempeñaba como Coordinador de los Abogados, y le pidieron a él que me hiciera una exposición de los avances, estando presente (…) otros abogados, todos convocados por Dina Boluarte Zegarra, dado que ella es abogada agremiada al Colegio de Abogados de Lima, y a través de un grupo de WhatsApp había convocado apoyo legal y los citaba a todos en el Jr. Bolivia 724, Breña”.

Salatiel Marrufo revela que tras conversar con el equipo de Perú Libre, no tenían información estadística que les permitiera proyectar si podían ganar la elección tras el sinnúmero de solicitudes de anulación de actas que anunciaba Fuerza Popular, tramitaría ante el JNE.

Declaró lo que se habría planificado hacer: “El mismo día fui convocado al Jr. Colón distrito de Breña en horas de la noche, donde funcionaba el Centro de Operaciones del candidato Pedro Castillo (…) en la reunión fui presentado ante el presidente electo, a quien conocí personalmente por primera vez, fui presentado por José Nenil Medina, participando en la reunión Alejandro Sánchez Sánchez (…) Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el Jurado ”.

Punto Final señala que Marrufo ha identificado al magistrado al que supuestamente se acercó Perú Libre, gracias a Richard Acuña. Se trata de Jorge Armando Rodríguez Vélez, según la confesión, pero no sería el único miembro del JNE.

