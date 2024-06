La carrera electoral por los comicios generales 2026 calienta sus motores. Mientras algunos ya recorren el Perú en medio de una adelantada campaña para difundir sus propuestas, otros se afilian a partidos políticos, pues el próximo mes vence el plazo para inscribirse, un requisito imprescindible para postularse como candidato a la Presidencia.

De acuerdo con información revisada por Correo, son siete los rostros más visibles, al menos por ahora, que se perfilan para alcanzar el sillón en la Casa de Pizarro.

Estos son los candidatos presidenciales que se perfilan para el 2026 (Infografía: Diario Correo)

LOS PRIMEROS

“Yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, así respondió Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP), cuando fue consultada por su participación en las elecciones 2026.

Keiko participó en los procesos electorales del 2011, 2016 y 2021, pero perdió en las tres ocasiones en una segunda vuelta. Incluso, en los dos últimos comicios, fue derrotada con un estrecho margen de 41,057 (2016) y 44,058 (2021) votos.

El partido no descarta su participación, a pesar de que el próximo 1 de julio iniciará el juicio oral en su contra por el caso Cócteles, en el que es procesada por organización criminal, lavado de activos y otros delitos.

Y todo indica que FP tiene en mente una estrategia para impulsar su campaña: La presencia de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Precisamente, hace unos días Keiko publicó un video en el que mostró su entusiasmo con la afiliación de Fujimori Fujimori a FP.

También está la figura del Antauro Humala Tasso, quien cumplió una condena por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en 2005, en el denominado “Andahuaylazo”.

Desde que recuperó su libertad en 2022 empezó a recorrer todas las regiones del Perú junto a sus reservistas para ofrecer conferencias, caminatas y mítines.

Aunque ha negado ser quien se presentará en los próximos comicios, el logo del partido que lo acompaña en cada viaje es el de Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).

Cabe precisar que el partido de Antauro está en conversaciones con Juntos por el Perú para ir en una alianza.

Antauro Humala viaja por las regiones del Perú con una adelantada campaña presidencial.

Con menos recursos e intensidad que Antauro, aparece la figura de Fernando Olivera del partido político Frente Esperanza 2021.

El exministro de la gestión del hoy preso Alejandro Toledo, no pierde la oportunidad de aparecer ante cámaras de televisión si hay algún tema en coyuntura acompañado de una escoba, el símbolo de su agrupación.

Hace un mes estuvo en Huancayo, donde anunció su candidatura presencial. Incluso, retó al expresidente Fujimori a un debate público porque lo considera eventual candidato del fujimorismo.

“Que se ponga al frente, atrévase. Seguramente será el candidato del fujimorismo. Que lleve a Keiko de vicepresidenta y Kenji de segundo vicepresidente”, afirmó.

Por otro lado, está la figura del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliga (RLA), quien hace un mes anunció que su partido Renovación Popular se uniría con un movimiento regional de cara a las elecciones 2026.

Y si bien RLA dijo en 2022 que de ser elegido autoridad edil sí completaría su período de cuatro años, hace poco mencionó que podría ser candidato a la presidencia si hay un escenario político de riesgo para el Perú.

A esto se le suma las actividades proselitistas que hace RLA. Por ejemplo, solicitó una licencia del cargo para viajar a Iquitos (Loreto), lugar en el que cumplió una agenda partidaria. En el encuentro, el alcalde fue presentado como “Rafael López, presidente 2026″.

LOS NUEVOS

Un personaje nuevo para las elecciones presidenciales 2026 es sin duda el empresario ayacuchano Carlos Añaños, fundador del Grupo AJE.

Él sorprendió con su afiliación a Perú Moderno.

“He tomado la decisión de inscribirme en una agrupación con la cual comparto los ideales de libertad, justicia y desarrollo económico”, anunció en un comunicado.

El partido al que se registró le pertenece a Wilson Aragón, el propietario de las frazadas de la marca Tigre.

La presencia de Añaños en la política tendría el visto bueno de la derecha, pues López Aliaga no solo saludó la inscripción del empresario, sino que adelantó a Correo que buscaría una alianza con él.

“Estoy viendo que hay personajes, tipo Añaños, que se están lanzando (a la campaña 2026), al cual yo le pedí siete veces que se lanzara. Entonces, quiero conversar con Añaños para ver si podemos juntar fuerzas”, declaró.

El empresario ayacuchano Carlos Añaños, fundador del Grupo AJE, se afilió a Perú Moderno. Foto: Karen Zárate

Quien también se afilió a un partido en el último mes es Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, que ahora pertenece al Partido Popular Cristiano (PPC).

La idea del PPC es ir en una alianza con partidos de derecha como Avanza País y Libertad Popular, grupo que eventualmente definiría a su candidato a la presidencia.

El exgoberandor Cillóniz estaría dispuesto a representarlos si le dan la oportunidad.

Por último, está Herbert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú, que fue candidato al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) en el 2021.

A principios del año pasado, dijo que era posible realizar las elecciones generales antes debido a que el Perú se encuentra en crisis.

Las declaraciones las dio luego de reunirse con la presidenta Dina Boluarte en Palacio.

Fernando Cillóniz ya es pepecista! pic.twitter.com/R3i74AlWRE — Partido Popular Cristiano (@ppc_peru) May 31, 2024

Por ahora, hay 28 partidos inscritos según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), entre ellos, destaca Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña que podría ir en alianza electoral con Somos Perú.

También está el partido Primero la gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso que hace unos días anunció una eventual alianza con Lo Justo, organización política que pertenece al exministra Marisol Pérez Tello y que detuvo su recolección de firmas por, según indicaron, constantes cambios en la ley electoral desde el Congreso.

Por otro lado, hay 19 partidos en proceso de inscripción que podrían tener a sus propios candidatos o ir en alianzas electorales.