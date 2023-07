Después de un largo sueño, un expediente que involucra al exgobernador regional Fernando José Cillóniz Benavides y su exgerente general del Gobierno Regional de Ica, Carlos Ramón Noda Yamada, por el presunto delito de peculado doloso agravado, ha empezado a salir de la oscuridad.

Es una investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, cuya acusación fiscal se formalizó en el 2021, pero las indagaciones se iniciaron todavía en el 2019.

Recién este año, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica ha instalado el inicio del juicio oral. La jueza Ángela Carolina García Vivanco ha fijado para el 9 de agosto a las 3:30 de la tarde la siguiente audiencia para recibir la declaración de Henry Iván Díaz Huancollo, quien no acudió la citación anterior. Este último fue subgerente de Tesorería durante la gestión de la exautoridad regional.

Hechos

Según la tesis del fiscal provincial Alexander Pérez Pérez, quien formalizó la acusación, “Cillóniz Benavides en su calidad de gobernador regional y como jefe inmediato de Noda Yamada, tenía la obligación de hacer cumplir que este concurra al centro de trabajo”.

La denuncia no parece muy relevante, pero el fiscal ha solicitado como pena concreta para los dos investigados: cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, 180 días de multa y la inhabilitación a ejercer algún cargo público por el mismo periodo de la pena principal.

Noda Yamada fue designado como gerente general con la Resolución Ejecutiva Regional N° 0019-2015 el 26 de enero de 2015, con una remuneración de 13 mil soles mensuales. Conforme al reglamento interno de trabajo de la entidad regional, “el horario ordinario de trabajo, que será de lunes a viernes de 7:45 horas a 17:00 horas”. En su artículo 16, señala que el registro de control de asistencia no es obligatorio para quienes ejerzan los cargos, de entre ellos, gerente general, sin embargo, dicho trabajo debía regirse de manera presencial durante dicho horario.

Para junio de 2015, Noda Yamada fue inscrito como director de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, en representación de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Para aquella fecha tenía dos cargos: gerente general y director de la Caja Ica.

La denuncia interpuesta por Julio César Flores Camargo puso al descubierto que Noda Yamada se ausentaba de su trabajo de la entidad regional. La investigación fiscal encontró que el entonces gerente general que literalmente abandonó su puesto en once ocasiones y solo en dos de ellas tenía aprobado el permiso por el gobierno regional.

Noda Yamada dejaba su puesto para asistir a diferentes eventos como miembro del directorio de la Caja Municipal. Viajaba en días laborables a dichos congresos, seminarios y conversatorios en Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y Maynas.

Ausencias

El que sí contó con la justificación fue el viaje hecho por Noda Yamada entre el 29 y 30 de setiembre de 2016. Asistió al IX Congreso Internacional de Microfinanzas en Lima. La justificación se hizo con la Resolución Ejecutiva Regional N° 0360-2026, que lleva la firma de Cillóniz Benavides, pero “no ordenó el descuento correspondiente por los (dos) días no laborados, siendo que en dicho mes de setiembre de 2016 se le pagó completo su remuneración del mes”.

En setiembre de 2017, sucedió lo mismo, sin embargo “de manera grosera no se ordena el descuento correspondiente por los días no trabajados”. En las once salidas, Noda Yamada viajó no como gerente general, sino como miembro del directorio de la Caja Ica.

Durante la investigación se ha obtenido que se habría realizado los pagos de remuneraciones mensuales completas a Noda Yamada, sin haberse realizado los descuentos por los días no trabajados, “habiéndose apropiado de los caudales del Estado por días no laborados, en la suma de S/ 8 608.90, suma cobrada indebidamente por el investigado”.

La investigación a nivel del Ministerio Público, dice que respecto a Cillóniz Benavides “se evidenció que tenía conocimiento de que el gerente general se ausentaba de su centro de trabajo, además de justificar las faltas a través de resoluciones de comisión de servicios para dar apariencia de legalidad a dichas ausencias”.

El exgobernador regional dio su declaración a nivel fiscal y ha señalado que el señor Noda Yamada no tenía que estar presencial en su trabajo ni pedir permiso en caso quiera ausentarse. Asimismo que sí tenía conocimiento de que iba a los directorios y que tenía que ausentarse, pero que siempre han sido salidas breves y que estaba tranquilo porque la ley lo permite. Además, que designó a una persona para que suscriba los documentos y así quede una forma válida para la gerencia general, pero que el señor Noda Yamada nunca dejó de ejercer y siempre estaban en comunicación. Finalmente, que su función no es descontar u ordenar pagos ni tampoco otorgar permisos o licencias”.

