Raúl Castro Stagnaro: “La dirigencia del PPC debería en pleno"

Síguenos en Facebook

Raúl Castro Stagnaro, expresidente del Partido Popular Cristiano (PPC), afirma que dicha organización nunca recibió dinero o aportes de Odebrecht, y que si algunos militantes lo recibieron, lo hicieron a título personal. Por ello, señala como responsable a Lourdes Flores Nano, y a su entorno, por el momento que atraviesa el partido.

¿En algún momento supo de algún aporte de Odebrecht a las campañas del PPC?

No, jamás, jamás. Está claro que esto (las campañas) era un tema que manejaba Lourdes (Flores) con su grupo, y nosotros, en el momento de la campaña, no tuvimos ninguna injerencia en el tema.

¿Horacio Cánepa tenía un rol protagónico durante las campañas del 2006 y 2010?

La campaña del año 2006 la hizo Lourdes (...), yo no participé, ella tenía un círculo, que es el que siempre ha tenido, y con ese círculo ella manejaba todo lo referido a su campaña. Yo fui candidato al Congreso y fui elegido, trabajé con algunas comisiones de plan de gobierno, pero no me involucré en la campaña.

¿Pero veía a Cánepa?

La verdad es que no lo recuerdo y además, en todo caso, en la campaña del 2006 no recuerdo que Horacio haya estado activo, sinceramente no lo recuerdo, pero, en todo caso, Lourdes se reunía con su grupo, ahí empezaba a conformarse su grupo, que es el mismo que hoy ha puesto en la presidencia del partido.

¿Sabe algo del rol que cumplía Cánepa en estas campañas?

Bueno, no sé, sinceramente, si cumplía un rol ejecutivo, pero lo que sí sé que es parte del grupo con el cual Lourdes siempre se reunía, el grupo íntimo: (Alberto) Beingolea, Cánepa, Marisol (Pérez Tello), (Jorge) Villena... Javier Bedoya.

¿Sabía que fue un árbitro en procesos de Odebrecht?

No, yo no tenía idea, no sabía que él había sido árbitro, y menos de Odebrecht, para mí fue una sorpresa cuando la prensa informa que él estaba metido en los arbitrajes.

Él sigue como militante del PPC. ¿Quién protege a Cánepa?

Bueno, en su momento lo defendían todos. Lo defendía Lourdes, lo defendía (Juan Carlos) Eguren, lo defendían todos, todos los que he mencionado, Beingolea, todos, porque además, según parece, la campaña interna para Beingolea y la campaña municipal de Beingolea en algún momento, y en alguna parte, tuvo financiamiento de Odebrecht.

¿Maneja esa información?

No, yo no manejo ninguna información por ese lado por una sencilla razón: de diciembre del 2012 a diciembre del 2016 yo fui presidente del partido, pero ellos establecieron una suerte de, no digo de gobierno paralelo, de grupo paralelo y, entonces, si algunas donaciones hizo Odebrecht a ellos, las hizo a título de grupo, no de partido.

¿Por qué cree que sigue como militante del partido?

Bueno, mi dirigencia, cuando se enteró eso de los arbitrajes, inmediatamente lo suspendió, mientras iniciaba un procedimiento de separación, y cuando hicimos el procedimiento de separación interno, por los pleitos con la facción de Lourdes, el JNE tenía bloqueado el padrón del partido y no pudimos separarlo.

¿Cómo quedan Lourdes Flores, Beingolea, frente a estas versiones de que se habría recibido aportes de Odebrecht?

Bueno, no sé, ellos tendrán que aclarar, ¿no? (...) pero, aparentemente, las evidencias indicarían que han recibido, pero ya le corresponde a la justicia.

Pero, ¿cómo queda la imagen de Lourdes Flores frente a las versiones de estos aportes?

Me parece que esto es lapidario para Lourdes, es pésimo para el partido, pésimo para Beingolea y compañía, y la verdad es que creo que la dirigencia debería renunciar en pleno.

¿Considera que Flores y su grupo son los responsables si es que hubo algún aporte de Odebrecht que luego se ocultó?

Absolutamente.

¿Este escándalo también es lapidario para el PPC?

Yo creo que el partido atraviesa una situación muy difícil.

¿Volvería al PPC?

No, en este momento, no.

¿Qué tendría que pasar?

Tendría que renunciar esta directiva y tendrían que pasar muchas cosas más, no sé qué en este momento.