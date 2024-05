La recientemente restituida procuradora general del Estado, María Caruajulca, señaló que viene evaluando presentar acciones legales en contra de su antecesor en el cargo, Javier Pacheco, por cuestionar su gestión.

Refirió que son falsas las declaraciones que hizo Javier Pacheco sobre su productividad y otros temas. “Son totalmente falsas (...) No puedo seguir permitiendo que las personas hablen de mí cosas que no son”, dijo en sus primeras declaraciones tras retornar al frente de la Procuraduría General del Estado.

“No puedo permitir que hablen así de mí y estoy evaluando interponer acciones legales, ha dicho que soy mercenaria y que no fui productiva, esas son cosas falsas, no he visto las entrevistas, pero me las han pasado y las estoy analizando”, mnaifestó..

Anteriormente, Javier Pacheco señaló que María Caruajulca fue retirada como procuradora general por el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, a raíz de una “evaluación de su rendimiento laboral”. “Entiendo que hubo una evaluación de su rendimiento, pero eso no lo señalan, y posterior a la evaluación es una potestad del despacho del ministerio, en ese entonces, efectuar un retiro de confianza”, había indicado.

Javier Pacheco sostuvo que la actuación de Caruajulca como procuradora durante las investigaciones contra Pedro Castillo no fue relevante. “Lo que vimos en el tiempo que estuvo ahí, no vimos nada relevante, no hizo ningún tipo de preguntas”, afirmó.

Declarar en emergencia

De otro lado, la restituida procuradora general del Estado, María Caruajulca, evalúa declarar en emergencia esta institución ante la falta de procuradores municipales y adjuntos de otros sectores, cesados en las anteriores gestiones.

Aseguró que realizará una gestión transparente y mantendrá informada a la prensa sobre sus acciones. “He tomado conocimiento que ante la falta de procuradores municipales muchos han sido encargados, hay uno que se encarga de ocho, lo que es humanamente imposible, otros tienen tres encargaturas, estamos evaluando declarar en estado de emergencia y a convocar un concurso provisional para cubrir las plazas”, dijo.

“Estamos preocupados porque tomé conocimiento de que hubo ceses de procuradores municipales y adjuntos del Ministerio de Vivienda, bajo el término de designación, lo que va en contra de un criterio que puse de que no se podían cesar a los procuradores por esta razón”, expresó.

Además, la procuradora general del Estado adelantó que implementará una Oficina de Atención al Ciudadano, la misma que atenderá de manera personal una vez por semana, para recibir quejas y denuncias de la población.

