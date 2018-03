Barata afirma que Odebrecht financió campañas de Villarán, García, PPK, Fujimori y Toledo

Síguenos en Facebook y YouTube

En su segundo día de interrogatorio, Jorge Henrique Simoes Barata, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, no se guardó nada y disparó hacia todos los lados de la política nacional, comprometiendo la situación legal de los principales políticos del país.

Las balas del exejecutivo carioca alcanzaron hasta el presidente Pedro Pablo Kuczynski, no sin antes pasar por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, hasta llegar a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

De acuerdo al testimonio de Barata, Odebrecht habría financiado a dichos candidatos políticos, en distintos periodos, ya sea para sus campañas presidenciales o, en el caso de Villarán, para la campaña del No a la Revocatoria, en el 2014.

La revelación confirmaría lo vertido por el ex CEO de la firma brasileña, Marcelo Odebrecht, quien en noviembre pasado dijo, ante fiscales peruanos, que la política de la empresa era financiar a partidos políticos del Perú.

Jorge Barata fue interrogado durante seis horas en la sede de la Procuraduría General de Brasil, en una diligencia a cargo del procurador Orlando Martello.

En la audiencia reservada estuvieron también el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, su adjunto Walter Villanueva Luccio y el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba.

Barata fue asistido legalmente por el abogado Carlos Kauffman.

También estuvieron la abogada peruana Giuliana Loza y un jurista brasileño, Beno Brandau, en representación legal de Keiko Fujimori.

El motivo principal de la diligencia de ayer giró en torno a la investigación que se le sigue a la lideresa fujimorista que lleva adelante el fiscal Pérez Gómez por la anotación hallada en la agenda celular de Odebrecht: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

Sin embargo, también se abordó el caso que implica al actual mandatario y otros políticos respecto al presunto financiamiento irregular de Odebrecht a sus campañas electorales, debido a que el fiscal debía corroborar lo señalado por Marcelo Odebrecht, en noviembre pasado, cuando aseguró que su firma apoyó a todos” los candidatos.

PPK

Según fuentes de Correo que participaron en el interrogatorio, Barata habría entregado la suma de 300 mil dólares para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, dinero que, de acuerdo al testimonio, habría sido coordinado a través de Susana de la Puente, actual embajadora de Perú en Reino Unido.

El dinero habría sido entregado entre el segundo semestre del 2010 y primer semestre del 2011.

De la Puente es, para varios allegados al entorno del mandatario, la “mano derecha” de PPK en temas financieros.

Este diario intentó comunicarse con la embajadora, pero no hubo respuesta.

Otra fuente indicó que un emisario de Kuczynski, identificado con el nombre de “José Luiz”, recibió otros montos de la firma brasileña en sus oficinas.

KEIKO

No obstante, el monto más elevado que otorgó Odebrecht a un partido político lo tendría Fuerza Popular, según habría dicho Jorge Barata a los fiscales peruanos: $1’200.000 para su campaña presidencial del 2011.

En esa línea, habría detallado que dio un millón de dólares a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y a Augusto Bedoya Cámere, exministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori.

Los $200.000 restantes se los habría entregado al ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño Villena, de acuerdo a lo trascendido del testimonio de Barata.

ALAN

Asimismo, las mismas fuentes -que estuvieron en la diligencia de ayer- señalaron que la campaña presidencial de Alan García, para el 2006, también habría sido financiada con dinero de la empresa Odebrecht.

En este caso, el exministro del Interior y excongresista aprista, Luis Alva Castro fue sindicado como el que recibió 200 mil dólares para tal campaña.

Las sumas de dinero se habrían dado en tres o cuatro entregas.

Consultado a Barata sobre si García sabía de estos pagos, el interrogado dijo “espero que sí”.

TOLEDO

Sobre el prófugo expresidente Alejandro Toledo, el interrogado habría comprometido aún más su situación ya que -según las fuentes de este diario- habría recibido 700 mil dólares.

De acuerdo a las fuentes, Barata habría señalado que esta operación se dio a través de negociaciones realizadas por el empresario israelí, Avraham (Avi) Dan On, exjefe de seguridad de Palacio durante el gobierno de Toledo.

Las fuentes precisaron que, en una ocasión, una suma de dinero fue entregada a Eliane Karp, esposa del exmandatario, en una casa de Lima.

PALACIO

A través de su cuenta twitter, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido algún tipo de aportes por parte del Jorge Barata o de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales.

“Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor (Jorge) Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, señaló Kuczynski.

Añadió que, en el 2011, “no contaba con un partido sino con una Alianza”, conformada por los partidos Partido Popular Cristiano, Alianza por el Progreso (APP), Restauración Nacional y el Partido Humanista. “(...) como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza”, dijo el mandatario.

FUJIMORISMO

Desde el local del partido Fuerza Popular, ubicado en la calle Paseo Colón, Keiko Fujimori descartó estar involucrada en el caso Odebrecht.

Acompañada por los integrantes de su bancada y del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Fujimori leyó una declaración defensiva; luego permitió dos preguntas que respondió lacónicamente y se marchó.

Subrayó, en cuanto a Barata, que “nunca le he solicitado dinero y que nunca ha hablado de ningún apoyo económico conmigo. Es más: ha señalado, literalmente, ha dicho, ‘Keiko era una persona fría y distante, de pocas palabras, que nunca pudo interactuar conmigo’”.

Además, enfatizó que el dinero que Barata afirma haber entregado a Fuerza Popular para la campaña de 2011 ($1.2 millones) no ingresó a su partido. “Que quede claro; no he recibido dinero de Odebrecht ni ha ingresado dinero alguno de esta empresa a nuestro partido”, declaró, dejando abierta la hipótesis de que alguien depositó dicho dinero en su bolsillo.

Añadió que la prueba a favor de Fuerza Popular es la resolución de la ONPE que no ha reportado, según afirmó la excandidata, “ninguna irregularidad” en su rendición de cuentas en 2011.

APRA

Del mismo modo, el expresidente Alan García negó haber recibido aportes de Odebrecht.

“A pesar de los deseos de mis adversarios, tanto en la declaración de ayer, como la de hoy, no he sido relacionado con aporte de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada”, manifestó García a través de su cuenta twitter, tras conocer las informaciones sobre el testimonio de Barata en Brasil.

Del exmandatario Alejandro Toledo, no se conoció ningún pronunciamiento ni de ninguno de sus allegados hasta el cierre de esta edición.

BRASIL

Desde Brasil, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, negó que Barata haya comprometido la situación de su patrocinada, ya que aclaró que “nunca entregó dinero” a la lideresa de Fuerza Popular.

Más tarde, y a través de un comunicado, la Confiep rechazó las informaciones con respecto a una supuesta entrega económica a la candidatura política de la señora Keiko Fujimori en la campaña electoral del 2011.