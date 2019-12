Jorge Barata: “Todo lo que tenía que decir lo he dicho en mis declaraciones a la fiscalía”

El exrepresentate de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dialogó con “Cuarto Poder” y señaló que “todo” lo que tenía que declarar ya lo ha hecho ante los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato.

“No tengo nada que decir ahora, no puedo declarar. Todo lo que tenía que decir lo he dicho en mis declaraciones a la fiscalía. Perdóname, discúlpame, no puedo decir más”, sostuvo Barata.

Barata se abstuvo de responder mayores interrogantes relacionadas a si se arrepentía de haber participado en actos de corrupción con políticos en el Perú.

El exejecutivo fue interrogado por los fiscales peruanos el pasado jueves en Curitiba. Allí declaró sobre el aporte del US$200 mil que Odebrecht dio a la Confiep en el 2011 y que fueron destinados a beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori.

Jorge Barata también brindó información sobre el caso de Ollanta Humala, el caso del ex primer ministro César Villanueva, el caso del Gasoducto del Sur, entre otros.

La semana pasada los fiscales peruanos también entrevistaron a los exdirectivos de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti.

