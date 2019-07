Jorge Castro considera la propuesta de Vizcarra un amedrentamiento contra el Congreso

Síguenos en Facebook

El parlamentario de Contigo, Jorge Castro, consideró que la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre adelantar las elecciones generales al 2020, es un amedrentamiento contra el Legislativo. Ello indicó al comentar la reforma constitución que presentó el jefe de Estado en el Hemiciclo cuando acudió para dar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

En ese sentido, aseguró que el jefe de Estado no cerrará el Parlamento porque siente temor de hacerlo, porque siempre ha sido temeroso en sus decisiones.

"¿Por qué no cerró el Congreso? (hoy) , porque tiene miedo. Es la verdad. Ha tenido temor, no de ahora sino nos ha venido meciendo desde hace meses, indicándonos que iba a cerrar el Congreso. Nunca va a cerrar (Congreso) porque tiene miedo. Lo sé. Soy de Tacna, él es de Moquegua. Ha sido temeroso toda su vida (...). Solo es de amedrentarte y de ahí no pasa", mencionó.

Dijo que, posteriormente, el planteamiento de Vizcarra deberá ser discutida en el Pleno. Detalló que requiere de 87 votos para su aprobación.

"Tratando de levantar una propuesta de referéndum. Si hace una línea a esos procesos van a ser sumamente ajustados y que difícilmente se pueden cumplir a julio del 2020. Tiene que ser aprobado por el Congreso. Necesitas 87 votos, ¿es viable? Es bastante difícil de conseguirlo", subrayó.

Durante su mensaje a la Nación, Martín Vizcarra propuso un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales del 2021 al 2020.