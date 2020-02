El exjefe de Gabinete, Jorge del Castillo, aseguró que Luciana León por su propia decisión ya no es militante del Apra, tras ser consultado sobre el anuncio de la expulsión de la hija de Rómulo León del partido por la Comisión Política Nacional el último miércoles.

“(Luciana León) queda afuera por su propia decisión. A buena hora porque es un procedimiento que ni siquiera ha empezado”, remarcó el también excongresista aprista durante una entrevista con TV Perú.

En ese sentido, destacó la importancia de que la investigación seguida a León Romero relacionada a “Los intocables ediles” se realice con “total objetividad”.

“Hay que esperar lo que diga la justicia, con objetividad. Veremos qué pruebas hay”, mencionó.

Luego, consideró que los cuestionamientos en contra de Luciana León “no son adecuados” en estos momentos y dijo que no se debe hacer leña del árbol caído, como decía el fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre.

"Recojo un dicho de Haya de la Torre, ‘no hay que hacer leña del árbol caído’, expresó.

Elecciones 2020

De otro lado, Jorge del Castillo admitió que el Apra se encuentra atravesando un mal momento, al comentar que no tendrán bancada en el nuevo Congreso tras las elecciones 2020.

“(El Apra) está en un mal momento, pero habido peores momentos. Pero aquí se trata de hacer un proceso profundo. Yo en lo personal no aspiro a ningún cargo, no lo he aspirado en ninguno de los dos Congresos”, agregó.

El último miércoles, se conoció que la Comisión Política del Apra expulsó a Luciana León debido a las investigaciones que se le siguen por sus presuntos nexos con la organización criminal “Los intocables ediles” liderada por el ex alcalde de La Victoria, Elías Cuba.