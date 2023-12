El fiscal Supremo Juan Carlos Villena asumirá mañana la Fiscalía de la Nación, en reemplazo de Patricia Benavides, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendiera por seis meses del cargo.

El organismo autónomo adoptó dicha medida luego que la funcionaria fuese sindicada, por el Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop), la presunta líder de una organización criminal -en el Ministerio Público- que daba inmunidad a cambio de votos en el Congreso.

En diálogo con Correo, el abogado de Benavides, Jorge Del Castillo, cuestionó la medida y su proceso.

Patricia Benavides fue suspendida seis meses del cargo como fiscal de la Nación. (GEC)

La tesis fiscal sostiene que hubo 3 votaciones en el Congreso en el que la doctora Benavides habría tenido injerencia ¿Reconoce ella alguna indicación, en alguno de estos procesos, a sus exasesores?

No reconoce absolutamente nada. Según los chats, el señor Villanueva dice que la señora (Benavides) tenía simpatía con uno de los postulantes a defensor del Pueblo: el doctor (Jorge) Rioja. El elegido fue Josué Gutiérrez. (...) No hay nada.

Según ha comentado, no se habría seguido el debido proceso en este caso ¿En qué se basan para dicha afirmación?

El artículo 43.2 de la Ley Orgánica de la JNJ dice que se tiene que hacer una indagación preliminar previa. Esta no se hizo.

Después, la Ley Orgánica de la JNJ establece un procedimiento, no tres. Pero en este caso (...) han inventado tres procedimientos. Uno de esos se llama “procedimiento disciplinario inmediato”. Eso no existe en la ley, es un invento.

¿Reafirma que la JNJ no recogió los descargos de la defensa a tiempo?

(Este proceso) lo abren el 28 de noviembre, sin investigación preliminar. El 29, en la mañana, ya estaban (sugiriendo) suspender a la doctora, aún sin escucharla. Es un principio del Derecho (...) que toda persona imputada tenga derecho a defenderse.

Presentamos un recurso de inhibición y otro de nulidad. Tienen que estar las cosas resueltas antes de la audiencia (del último miércoles 6), no después. Así me hubiesen notificado 15 minutos antes ¿En qué momento ejercía mi derecho de pedir una reconsideración? No nos dieron la oportunidad.

La JNJ cuestionó en su momento cierta celeridad en su proceso sumario en el Congreso ¿Cree que incurrió en lo mismo en este caso?

Por supuesto. Y no fue célere (este procedimiento disciplinario inmediato), sino abusivo. Para ellos sí es un problema el proceso sumario (en el Congreso), pero a nosotros sí nos atropellan.

El Poder Judicial (PJ) aún debe resolver un pedido de ampliación de una medida cautelar para suspender este proceso en la JNJ De concederse, ¿abogarían por la restitución en el cargo de Patricia Benavides?

Tendremos que analizarlo, no es tan fácil. Depende de lo que diga la resolución.

¿Qué contempla hacer la defensa legal?

Puede haber una demanda de amparo (ante el PJ) o un recurso de reconsideración (ante la JNJ). (...) Les vamos a ganar este juicio. Simplemente han ganado, entre comillas, una pequeña batalla inicial, en base a la prepotencia de la ilegalidad.