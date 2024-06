El constitucionalista Jorge Luis Cáceres Arce es un de los abogados que ejerció defensa de la soberanía constitucional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el proyecto de ley sobre el delito de lesa humanidad. En conversación con Correo, explicó los argumentos.

¿En qué consistió la defensa?

En primer lugar, esta defensa es del Estado, no de personas, no de ideologías, ni de posturas subjetivas, es defender la soberanía del Estado Constitucional , que es cautelar la autonomía que la Constitución del Estado peruano le reserva a los poderes del Estado y a los órganos independientes y autónomos. La Corte Interamericana no puede venir a decirle a un poder del Estado, a un órgano autónomo deja de cumplir tu función, tu tarea (...)

¿Es una mala injerencia de la Corte?

Por supuesto. Este proyecto de ley, subrayo, proyecto de ley, no tiene similitud, ni menos germen, ni menos insumos de la mala ley de amnistía de la década del 90 que pretendió, porque nos los benefició, al grupo Colina liderado por Santiago Martin Rivas y que la valerosa jueza (Antonia) Saquicuray inaplicó. Los amigos denunciantes de este proceso ante la Corte Interamericana, que tienen una postura ideológica, manifiestan que no hay confianza en los jueces ordinarios. Por favor. Este proyecto de ley, dicen ellos, tiene algún germen parecido (a la ley de amnistía) porque va a beneficiar a los que han cometidos, dicen, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hoy en el Código Penal Peruano, no está tipificado el delito de lesa humanidad. Hoy en el Perú no hay ningún sentenciado por el Poder Judicial bajo esa condición jurídica. Hay 24 detenidos porque han cometido homicidios calificados y secuestros. Ellos no se van a beneficiar, están sentenciados a 25 años y están a 20 o 22 años de su pena y las leyes en el Perú no son retroactivas. Que quede claro que este proyecto de ley no es una ley de amnistía.

¿Qué de positivo tiene?

Regular un vacío normativo. Dejemos que se debata, pero nos dicen que el Congreso está deslegitimado y por eso no pueden dictar normas. Entonces, si es así, tendríamos que hacer que los 206 artículos de la Constitución se queden en suspenso y dictar uno solo que diga que, a partir de la fecha, tenemos que medir la opinión del ciudadano y, según su opinión, se acatan leyes, resoluciones, sentencias judiciales (...) eso sería una anarquía. Que el Congreso tenga el 8 % de aceptación popular, no lo deslegitima a seguir legislando. Lo que les incomoda a ellos (la Corte Interamericana) y se los he dicho públicamente, es que el Tribunal Constitucional ha resuelto algo con harta motivación constitucional en mayo del año pasado, cuando declaró inconstitucional esa figura creada, de la negación fática, cuando el teatrero del primer ministro Del Solar va al Congreso y dice me han negado la cuestión de confianza de modificar la Ley Orgánica del Tribunal y van a Palacio de Gobierno y disuelven inconstitucionalmente el Congreso. Hoy el Tribunal les ha dicho que eso es inconstitucional, porque no hay negaciones fáticas ni aquí ni en la China y por eso, el señor (Martín) Vizcarra, que tiene 16 denuncias constitucionales y el señor Vicente Zeballos y el señor Del Solar están hoy denunciados constitucionalmente.

¿Qué es lo que viene ahora?

Esperemos que la dicten. La presidenta la puede observar, ¿por qué nos adelantamos? Ellos han señalado que hay colegios de abogados que no están de acuerdo con el proyecto de ley, el fiscal de la nación no está de acuerdo con el proyecto de ley (...) señores, ¿por qué se preocupan? ¿ Quién está facultado para poner la demanda de inconstitucionalidad? Los decanos de los colegios de abogados de la República, vayan y busquen a sus amigos y lo interponen.

¿Qué efecto tiene ir a la instancia internacional?

Eso daña la imagen del país, daña la inversión, al crecimiento, a la gobernabilidad, a la institucionalidad, a la estabilidad.

¿Cuál es el siguiente paso para esta defensa?

Esperemos que resuelvan los jueces. Hay una de las juezas, argentina, que fue la que más intervención tuvo , pero, no me adelanto, me parece que ya antes había opinado sobre el tema. Solo dos jueces preguntaron, el constitucionalista mexicano no preguntó nada y los otros dos jueces tampoco. Si la cosa estuviera muy confusa o no interpretativa, que lluevan las preguntas. Hemos sido contundentes. Jamás, Jorge Luis Cáceres, como profesor de Derecho Constitucional, va a defender una ley que viole derechos constitucionales o que pretenda encubrir a quienes han cometido delitos de lesa humanidad.





