Jorge Meléndez: Heresi ha perdido derechos en bancada de PPK

La relación entre el partido Peruanos Por el Kambio y su bancada en el Congreso parece crisparse después de que uno de sus dirigentes anunciara ayer que los legisladores que integran el grupo parlamentario deben definir su situación respecto a su militancia en dicha organización.

El vocero de la bancada oficialista, Jorge Meléndez, advirtió al secretario general de su partido, Salvador Heresi, que dentro de su grupo no tiene ningún derecho de exigir que se adopte alguna medida.

“A nivel partidario está en su derecho de proponer lo que crea conveniente, pero en la bancada no tiene esa potestad para direccionar alguna decisión; ha perdido su derecho”, señaló a Correo.

RAZONES

Meléndez se pronunció luego de que Heresi anunciara su posición a través de las redes sociales. “La representación de la bancada oficialista no está sujeta a mandato imperativo. Los militantes de un partido sí lo están. (...) Congresistas partidarios deben decidir entre ser oficialistas o ser militantes”, escribió.

Heresi es dirigente del partido y el año pasado renunció a la bancada oficialista en el Congreso.

Además, el extitular de Justicia sostiene que no es democrático ni constitucional que el presidente Martín Vizcarra haya dado a entender que como es invitado, entonces el gobierno es independiente.

Para Meléndez, lo que el Mandatario quiso decir es que fue invitado por Pedro Pablo Kuczynski y que no solo los militantes pueden ser candidatos -a la Presidencia-, sino también los independientes. “Invocaría que se busque una comunicación directa con el jefe de Estado para aclarar este tipo de comentarios”, recomendó a su colega.

Meléndez recordó que están a la espera de la reunión de la Asamblea Nacional del partido y ver cuál es la posición referente al gobierno. En ese escenario, dijo que no renunciará a la bancada, pese a que el partido decida cambiar de nombre.

Explicó que si ello ocurre, su actual postura sobre la gestión no variará. “Hemos sido elegidos para representar esta bancada y me voy a quedar allí, no renunciaré”, indicó.

RENUNCIA

De otro lado, la legisladora Ana Choquehuanca (PPK) no descartó evaluar su continuidad en la bancada oficialista si el partido decide no seguir apoyando a Vizcarra Cornejo. “Espero que sigamos haciendo ese trabajo (de apoyo) dentro de la bancada (...)”, dijo a una radio local.