El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, señalo que el presidente de la República, Pedro Castillo, podría ser vacado por el Congreso de la República en caso insista en la posibilidad de entregar el mar peruano a Bolivia.

Como se recuerda, en una entrevista a CNN, al mandatario le recordaron que antes de llegar a Palacio estaba a favor de que nuestro vecino país tenga acceso al mar. Al respecto, Castillo señaló que “es una idea, pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”.

“No va a poder hacerlo, porque no lo vamos a permitir, de persistir en el tema (ceder el mar a Bolivia), la vacancia sería una solución práctica. Y, de llegar a consumarse, que no lo hará porque no lo permitiríamos, sería de una naturaleza penal ya no política”, sostuvo a Correo el parlamentario.

En esa línea, Montoya señaló que el jefe de Estado atenta contra la Constitución e incumple con su deber como peruano.

“Dar una porción de nuestro país a otro Estado eso es inconcebible. Eso no se ha consumado, si lo hubiera hecho estaría detenido pues habría sido una traición flagrante a la patria, eso sería fatal para nuestro país”, alegó el vocero de Renovación Popular.

Por otro lado, el parlamentario señaló que su bancada está promoviendo una moción multipartidaria en rechazo a las declaraciones del presidente Castillo. “Eso por el momento, de ahí evaluaremos que acciones tomar”, dijo.

