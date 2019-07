Exministro de PPK evalúa ser candidato a la presidencia del Perú (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura y Defensa durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, considera como una posibilidad presentarse como candidato a las elecciones presidenciales que serán, hasta el momento, en el 2021.

En entrevista con Canal N, Nieto Montesinos indicó que si se aprueba en el Congreso o mediante referéndum la reforma que anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones generales al 2020, iba a tener "enormes desventajas" frente a otros partidos políticos establecidos.

"Desde el punto de vistas de las elecciones, si las hubiera como está planteado, es evidente quienes salen favorecidos son los partidos establecidos que tienen más posibilidades de reaccionar frente a la situación porque tienen todo resuelto, todas las nuevas opciones que quieren o queremos participar en el proceso electoral tenemos enormes desventajas porque vamos a tener una carrera contra el reloj", expresó.

Al ser consultado nuevamente sobre una posible candidatura, aseguró que es una posibilidad y que dependerá de tener un cuerpo técnico y político.

"No he dicho que podría haber una candidatura, pero sí creo que tenemos la responsabilidad todos de participar en la política peruana. (Cuando le preguntan si la está barajando) Es una posibilidad y creo que depende de gran medida de tener el cuerpo técnico, político, que me permita decir con claridad, no solamente hay un liderazgo o vocación, sino también hay el equipo para poder enfrentar los problemas del país", manifestó.

Jorge Nieto Montesinos indicó que necesita conocer las "reglas" con las que podría postular a las elecciones presidenciales.

"Saber cuáles son las reglas con las que vamos a jugar. Hoy no sabemos cuáles son las reglas, hay algunas iniciativas políticas, resultados de las reformas propuestas, aprobadas, otras en proceso y otras que ni siquiera han entrado a la discusión. Nos coloca ante la tesitura de una carrera vertiginosa. Si esto nos pasa a nosotros que estamos metidos en el negocio de la política en la posibilidad de ser responsable frente al país, qué está pasando con el mundo de la inversión, cuánto retraimiento va a producir una situación como esta", indicó.