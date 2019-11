José Chlimper se negó a declarar ante el fiscal José Domingo Pérez

Síguenos en Facebook

El exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, se presentó este martes 26 de noviembre en el Ministerio Público, acompañado de su abogado, tras ser citado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, sin embargo se negó a declarar.

Según informó Canal N, Chlimper seguirá siendo investigado por el pago de US$ 210 mil en efectivo al gerente general de Radio Programas del Perú (RPP), Hugo Francisco Delgado Nachtigall, en mayo del 2011 por el concepto de pauta publicitaria de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

El exsecretario general interpuso un recurso de nulidad en el que sostenía que se había vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa; sin embargo, este fue rechazado por el fiscal Walter Villanueva Luicho, quien ratificó su condición de investigado.

Como se recuerda, el empresario Delgado Nachtigall declaró lo siguiente ante el despacho del fiscal Pérez Gómez el pasado 16 de octubre de 2018:

“El 17 de mayo del 2011 recibo a José Chlimper en mi oficina de la gerencia general [de RPP en San Isidro], en dicha reunión me comentó que había entrado en la campaña de Keiko Fujimori a liderar la segunda vuelta, que estaba apoyando al partido y que le preocupaba mucho la segunda vuelta y sobre todo le preocupaba que no se continuara con las campañas de Fuerza 2011 en RPP”.

Detalló que el exministro de Agricultura le explicó que para el partido fujimorista “eran cruciales” los medios, porque en dos semanas y media eran las elecciones.

“En ese momento, me entregó 210 mil dólares en efectivo y me dijo que ese dinero era para la continuidad de la campaña hasta el 5 de junio del 2011 para que se mantenga, porque ellos sabían que si no pagaban no salía la pauta”, agregó.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, en octubre del año pasado, José Chlimper negó que él haya entregado US$210 mil en efectivo a RPP en el 2011.

“Rechazo cualquier intento de involucrarme en el manejo de relaciones comerciales entre Fuerza Popular y RPP en el 2011. Me sumé a Fuerza Popular recién en el 2014 y accedí al cargo de secretario general nacional en el 2016, a dos semanas de terminar la campaña. En el 2011 fui vocero económico entre la primera y segunda vuelta”, refirió.