¿Qué representa para usted la bancada de Perú Libre?, ¿cree que se logre consensuar algunas iniciativas con ellos?

Perú Libre representa a la primera minoría y es una bancada con la cual no nos une nada. Vamos a tener -si es que se puede- que consensuar algunas cosas, que es la intención que tenemos con todas las fuerzas políticas.

¿Qué tan peligrosa cree que pueda ser esta bancada?

Ellos tienen un ideario radical y comunista, que son propuestas del jefe de ese partido, el señor Vladimir Cerrón. Sus propuestas no son viables en un país democrático (...). En el Parlamento se discuten ideas, así que los proyectos que se aprueben serán consensuados, los de ellos será difícil que tengan respaldo.

¿Cree que ellos pueden personificar sus iniciativas como lo hizo UPP, que buscaba liberar a Antauro Humala?

Nosotros nunca apoyaremos un proyecto así y creo que las otras bancadas tampoco.

¿Qué opina que al Congreso hayan llegado cinco virtuales congresistas de Perú Libre que han sido vinculados con el Movadef?

Eso me ha extrañado bastante. No puede ser que gente que ha sido juzgada por terrorismo tenga la posibilidad de postular al Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones no debería permitirle acceso al sector público, tal como una vez no lo hizo al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

¿Cree que Perú Libre puede ser una bancada que simpatiza con Abimael Guzmán?

Tiene gente simpatizante y abiertamente lo han dicho, eso es algo en lo que no se puede cerrar los ojos. No puedo decir que es (una bancada) de Abimael, pues eso sería tildar a los 28 congresistas de proterroristas.

¿Y cómo los calificaría?

Es una bancada radical que tiene ideas comunistas. Yo creo que ningún extremo es bueno, ni en la derecha ni en la izquierda.

¿Renovación Popular ya ha decidido por quién votar en la segunda vuelta?

No soy vocero pero puedo decir que comparto lo que ha dicho Rafael. La lucha no es contra una persona ni su partido, sino por el país que necesita democracia y salir adelante en esta emergencia nacional. No debemos apostar por el comunismo extremo.

José Cueto

Congresista electo. Oficial de la Marina por más de 40 años. Fue vicealmirante y comandante general. También se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. Estudió un Programa de Alta Gerencia en la PUCP.