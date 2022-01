El congresista José Cueto (Renovación Popular) criticó el desempeño de Avelino Guillén como titular del Ministerio del Interior (Mininter) y consideró que su “falta de preparación” ocasiona “tantos problemas” en una cartera tan importante para el país.

Asimismo, el legislador detalló que se ha presentado una moción de interpelación, promovida por la bancada de Alianza para el Progreso (APP), a fin de esclarecer, entre otros, los avances en la búsqueda de prófugos por el caso Dinámicos del Centro y la inseguridad ciudadana.

“Lo estamos interpelando para ver qué nos va a responder. Vamos a ver sus respuesta. Personalmente, me inclino a pensar, lo he dicho varias veces, que el señor Guillén no está preparado para el cargo”, sostuvo Cueto Aservi en diálogo con la prensa.

“Esa falta de preparación o de conocimiento del sector está generando que haya tantos problemas, no solo en el ámbito de la seguridad ciudadana, donde no vemos ningún avance, sino también en otras áreas del Ministerio del Interior”, cuestionó.

El parlamentario también se refirió a la relación entre el ministro Avelino Guillén y el comandante general de la Policía, Javier Gallardo.

Según El Comercio, desde hace semanas persiste una controversia por la PNP, ya que Guillén Jáuregui estaría en desacuerdo con el planteamiento que hizo Gallardo Mendoza. Esto provocó una demora en la designación de generales entre los altos mandos de las diferentes direcciones de la Policía Nacional.

“Es bastante preocupante que haya desavenencias entre un ministro y comandante general. Yo la verdad es la primera vez que veo esta situación en la Policía o en las Fuerzas Armadas en general”, opinó Cueto.

“Normalmente, las relaciones que tienen los comandantes generales sea de la Policía o Fuerzas Armadas con el ministro es de estrecha coordinación. Si bien los comandantes son los que determinan los cambios y dicen qué se debe hacer, también es cierto que estos (cambios) deben tener un sentido”, añadió.

En otro momento, consideró “grave” que el ministro Guillén manifieste que las designaciones en la PNP “dependen del presidente”.

“Cuando en realidad el presidente lo único que hace es firmar lo que se le propone porque no es que tampoco tenga injerencia”, replicó el congresista.