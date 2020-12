El ministro del Interior, José Elice, aseguró que no hay “paso atrás” en la decisión que se tomó desde el Gobierno de cambiar al comandante general de la Policía Nacional y, en consecuencia, pasar al retiro a unos 18 generales tal y como lo anunció el presidente de la República, Francisco Sagasti.

“El presidente de la República (Francisco Sagasti) ha dicho claramente, no hay paso atrás, no hay retorno, no se va a revertir esa decisión”, aseguró ante la prensa cuando se le consultó sobre la posibilidad de que los generales pasados al retiro regresen a la institución.

Cabe recordar que el antecesor de Elice, Cluber Aliaga, dejó el cargo luego de haber asegurado que buscó que el Ejecutivo diera marcha atrás en su decisión de realizar cambios en los altos mandos de la PNP.

“No se trata de un mensaje (a la PNP), se trata de conocer la ley. La PNP se rige por un marco constitucional, legal y reglamentario. El presidente de la República es el jefe supremo de las FF.AA. y la PNP. La ley prevé diferentes maneras de que el presidente tome decisiones sobre quién debe comandar tanto las FF.AA. como la PNP”, recordó el ministro Elice esta mañana.

En esa línea, el titular del sector Interior insistió en que la decisión tomada por el gobierno de Francisco Sagasti el pasado 23 de noviembre se ajustó al marco constitucional y legal usando el procedimiento excepcional de nombramiento del comandante general de la PNP. El pase al restiro de 18 generales fue, en sus palabras, “una consecuencia de la aplicación de la ley”.

“[Pero el Tribunal Constitucional ya se pronunció] ¿Ha leído la sentencia del TC? El Tribunal Constitucional sí se ha pronunciado al respecto y, si leen (su sentencia) verán que apoya la decisión del presidente de la República”, concluyó José Elice.