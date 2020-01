El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó que exista algo irregular en las llamadas telefónicas que sostuvo con los exconsejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe en el 2017.

En ese sentido, explicó que Noguera se comunicó con él para preguntarle si había una vacante para su alumna quien estaba interesaba en trabajar.

“En este caso, el señor Noguera ni siquiera me dijo el nombre de la persona para lo cual estaba averiguando una vacante. Simplemente me dijo, ‘José Luis no tienes una vacante porque tengo una alumna muy aplicada que quiere trabajar’. Yo le dije que no había vacante, ni siquiera me dijo el nombre de la alumna”, expresó.

Luego, José Luis Lecaros refirió que recomendar a una persona para una vacante no es un delito, sino es delito cobrar por ello. Incluso, precisó que si brindar una recomendación fuese un delito, habría un fiscal supremo procesado.

“Lo que se castiga es traficar con las influencias, cobrar por recomendar. Si recomendar fuera un delito habría un fiscal supremo procesado por haber recomendado a su hijo ante el Jurado Nacional de Elecciones que se hizo público y varios otros funcionarios que simplemente recomiendan y eso no es delito. El delito es cobrar para recomendar”, sostuvo.

Sobre Gutiérrez Pebe

Con respecto a su diálogo con Julio Gutiérrez Pebe, el titular del Poder Judicial manifestó que el exconsejero se comunicó con él por un tema relacionado a su pariente que estaba siendo procesado.

“El señor Gutiérrez Pebe se presentó como pariente del preso... los magistrados por mandato legal tenemos que recibir a los litigantes y abogados. Obviamente, los detenidos no pueden ir al despacho de un juez porque están presos. Quienes acuden son los familiares”, anotó.

Según Lecaros, Gutiérrez pidió ningún tipo de favor para su familiar. “Ni siquiera recomendó, dijo que se haga justicia porque es un asunto político, que estaba detenido indebidamente”, agregó.

Además, dijo que “no tenía ninguna sospecha de que Gutiérrez Pebe ni Noguera estaban cobrando por recomendar”.