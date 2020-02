El fundador del partido Podemos Perú y excongresista José Luna Gálvez aseguró este martes, durante la audiencia de evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que “la historia” sacará la verdad a la luz en este caso.

Cuestionó que la fiscalía tome como ciertos los testimonios de un colaborador eficaz que indica que integró una organización criminal con Martín Bustamante cuando estaba “en una guerra con él” por la secretaría general de Solidaridad Nacional.

“Francamente me encuentro sorprendido y creo que la historia se encargará de sacar la verdad. [...] No conozco a esta presunta organización criminal, ¿cómo puedo pertenecer a alguna organización, asociación o lo que sea si yo estaba en una guerra con Martín Bustamante por la secretaría general?”, sostuvo en su intervención.

"Él [Martín Bustamante] siempre soñó con ser secretario general, le dieron los primeros números y nunca logró ganarme, no ingresó al Congreso. Yo ingresé 4 veces y él no. Él ha usufructado el partido, yo no. Él se ha enriquecido del partido como nadie, yo no", señaló.

Luna Gálvez destacó que se ha “dedicado desde hace 30 años” a realizar actividades de apoyo social en los conos de la ciudad de Lima. Lamentó, en ese sentido, que la fiscalía “agravie a miles de estudiantes de la Universidad Privada Telesup” de su propiedad, al sindicarla como “una universidad lavadora de dinero”.

"Me he dedicado desde hace 30 años a buscar en todos los conos de Lima a los huérfanos y abandonados para educarlos, formarlos y hacerlos profesionales. Esa es mi fuerza en Lima, eso hace que yo pueda movilizar y ganar Lima cuantas veces quiera", indicó.

Cabe destacar que el partido Podemos Perú, al 98.942 % de las actas contabilizadas, ganó en el distrito electoral de Lima Metropolitana y peruanos en el extranjero con el 15.493% en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020,

La fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, le imputa a Luis Castañeda Lossio los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Tanto él como José Luna Gálvez y la exfuncionaria edil Giselle Zegarra son imputados como parte de una trama para recibir pagos ilícitos de la empresa OAS por los que se pide 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Tras culminar la audiencia, la jueza María de los Ángeles Camacho indicó que “requiere de un plazo razonable” para dar a conocer su fallo. “El día viernes 14 de febrero a las 10 a.m. se conocerá la decisión final de este órgano jurisdiccional", concluyó.