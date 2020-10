Durante la conferencia de prensa que protagonizó junto a la esposa del líder de su partido, Antauro Humala, el congresista de Unión por el Perú, José Vega perdió el control de la situación luego de que una periodista le preguntara sobre los nombres de los parlamentarios que acudieron al establecimiento penitenciario Ancón II para visitar al líder etnocacerista.

Al ser consultado sobre el tema, Vega encaró a la periodista y le indicó que esa información es pública, pero ante la insistencia trajo a colación las declaraciones en el Ministerio Público contra el presidente Martín Vizcarra.

“Es público, es de público conocimiento quienes han ido a cumplir con la función que les corresponde. No es necesario mencionarlos. ¿A usted le indigna que el presidente esté enlodado con actos de corrupción? Como ciudadana, como joven, ¿qué piensa, debemos quedarnos tranquilos, callados?”, manifestó el legislador.

Ante esta recriminación, la periodista también cuestionó que el parlamentario no se avoque a responder la pregunta que le hizo y dio a conocer su molestia.

“De los periodistas la opinión no importa, el entrevistado aquí es usted, está convocando a una conferencia de prensa. Le pido por favor respeto por los colegas. Hablando de corrupción, que por supuesto que me indigna que venga de todos lados, no solamente de Palacio, sino también del Congreso ”, replicó.

“No tengo rabo de paja”

Vega aseguró que el audio difundido esta mañana responde a “un refrito” y que no tiene “rabo de paja”, debido a que “si lo tuviera, no estaría sentado frente a ustedes (a los periodistas)”.

“Me indigna lo que ocurre. Pretenden manchar la pechera para no investigar, para no vacar. No lo vamos a consentir. Vamos a ir con la energía y la fuerza, porque tengo la autoridad moral”, señaló.

José Vega pierde los papeles ante periodista (Canal N)