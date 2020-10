José Vega afirma que lo dicho por el sentenciado Antauro Humala en reuniones con parlamentarios de su bancada y vía telefónica no constituyen órdenes, sino “acuerdos políticos”.

Explicó que la propuesta de vacar al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente viene de los legisladores y no del reo que se encuentra cumpliendo 19 años de prisión por los delitos cometidos en el ‘Andahuaylazo’.

“Antauro Humala lidera el proyecto Frente Patriótico. Estamos unidos y ambos comandamos esta batalla. Cuando hacemos política, uno tiene acuerdos políticos. No son órdenes, son acuerdos políticos y compromisos políticos y los vamos a cumplir”, sostuvo en una conferencia de prensa.

“Proponemos nosotros la vacancia. Él [Antauro Humala] sí tiene una opinión favorable”, detalló cuando se le preguntó sobre la grabación que protagoniza Humala durante una reunión con el Frente Patriótico en la cual participó un congresista de UPP.

El jueves 22 de octubre el diario ‘Perú21’ difundió un audio de una charla virtual que mantuvo Antauro Humala desde el penal Piedras Gordas con miembros del denominado Frente Patriótico, donde participaron congresistas de UPP a mediados de setiembre.

De igual forma, el pasado sábado 24, Antauro Humala, participó en una reunión política vía la plataforma Zoom.

José Vega defendió estas conversaciones y consideró que se busca “distraer” al país con la opinión de Antauro Humala para evitar que se discuta la vacancia contra el jefe del Estado, de quien dijo no garantiza “elecciones transparentes, libres y democráticas”.

“No se distraiga al país y a la población tratando de distraer y decir que porque Antauro Humala opinó que es necesario apoyar la vacancia, lo haya promovido. La promoción o el impulsar la vacancia lo hemos hecho nosotros como parlamentarios indignados por lo que estamos viendo. Del mismo modo promovimos las interpelaciones y las censura que no pasaron, pero hoy, el país está en un momento grave con esta pandemia de corrupción y el presidente está deslegitimado”, señaló.

“[Promovemos] la vacancia porque el presidente está incapacitado moralmente para seguir manejando los destinos del país, pero fundamentalmente, de garantizar elecciones transparentes, libres y democráticas”, añadió.

Audios con César Hinostroza

En otro momento, el legislador indicó que las conversaciones que sostuvo con el destituido exmagistrado César Hinostroza “son un refrito” que buscan “frenar” la moción de vacancia no sea discutida. Dijo “no tener rabo de paja” y no saber que “conversaba con un ladrón”.

“Eso [las conversaciones con Hinostroza] es un refrito pretendiendo frenar... yo no tengo rabo de paja. Si lo tuviera, no estaría sentado acá frente a ustedes. Me indigna lo que ocurre. Pretenden enlodar o manchar a terceros para no investigar, para no vacar. No lo vamos a consentir. Vamos a ir con energía y fuerza porque tenemos autoridad moral”, manifestó.

Este lunes Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) difundió un nuevo audio entre el destituido magistrado César Hinostroza -procesado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto- y el actual congresista vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega.

En esta grabación del 28 de mayo del 2018, el legislador le pide “hablar con los amigos”, en medio del proceso de inscripción del logo que actualmente utiliza su partido, que se encontraba en controversia con el movimiento “Lima Va” ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“He conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón o está cuestionada o tiene problemas. [...] No confundamos, yo no tengo rabo de pajo. Soy honesto, decente y trabajador. No estoy coimeado ni he coimeado a nadie; por lo tanto, tengo autoridad moral para impulsar esta vacancia”, dijo para justificar su conversación telefónica con César Hinostroza.

