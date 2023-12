¿Qué piensa de Edmundo del Águila como secretario general, ahora que usted lo reemplaza?

Para empezar, él nunca fue elegido. Manejó el partido ocho años generando incertidumbre en Acción Popular.

¿Podría decir lo mismo del Tribunal de Disciplina de AP que terminó “expulsando” a “Los Niños”?

Bueno, es que ahí también ha generado un problema. Los miembros de ese tribunal de disciplina no fueron elegidos de forma adecuada. No se respetó el procedimiento que establece el estatuto para su elección.

¿Edmundo del Águila los eligió a dedo?

Él ha hecho un procedimiento inadecuado, sabiendo que, de tener algún procedimiento a la interna, no iba a tener ningún efecto (en cierta indagación) contra “Los Niños”. (...) Es curioso todo, porque el señor Darwin Espinoza apoyó la elección de Edmundo del Águila Morote en las elecciones pasadas para el 2021-2023; incluso (el exlegislador) hizo un fraude electoral en Áncash.

¿Podría explicar?

Hubo fraude. El señor Espinoza postuló para ser elegido como secretario general de Áncash y apoyó la candidatura de Edmundo, que nunca ganó.

¿Cómo quedarán las expulsiones de “Los Niños”?

Ese tema ya fue calificado negativamente por el JNE, porque justamente el procedimiento de Del Águila con el Tribunal de Disciplina no tuvo el procedimiento adecuado.

¿Eso que quiere decir?

Lo que quiero decir es que el señor Del Águila generó noticia de que hubieran expulsado a “Los Niños”, pero ese procedimiento fue enviado al JNE para calificar y el JNE le indicó a AP que el procedimiento de nombramientos del Tribunal de Disciplina no se adecua al estatuto y a la ley del partido político. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de efectos, en consecuencia, no han sido expulsados.

De ser así, ¿iniciará algún tipo de procedimiento bajo su gestión?

Sí, haremos un procedimiento disciplinario contra “Los niños”, pero será el Tribunal de Disciplina el que lo evalúa. En los próximos días vamos a convocar a un plenario para designar al nuevo Tribunal de Disciplina y a la Sala de Apelaciones. A partir de allí el caso será evaluado y lo más probable es que sean sancionados, conforme al estatuto.