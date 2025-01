Al parecer, el legislador liberteño Juan Burgos Oliveros, quien realiza indagaciones sobre una presunta red de prostitución en el Congreso de la República, presuntamente liderada por Jorge Torres Saravia, podría ser denunciado en la Comisión de Ética del Parlamento.

Sucede que el grupo parlamentario Somos Perú anunció una moción de censura contra Juan Burgos, quien actualmente es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Según publicó Somos Perú en su cuenta X, Burgos está “tomando decisiones unipersonales” y desvía la atención de las investigaciones “buscando figurar en los medios”.

El congresista Héctor Valer, quien pertenece a las filas de Somos Perú y ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que su bancada “no puede dejarse arrastrar” por la conducta individual de Juan Burgos y por ello planteará una moción de censura contra su colega y compañero de equipo de trabajo.

Lo responsabiliza

No obstante, Juan Burgos señaló a César Acuña, actual gobernador de la región La Libertad, y líder de Alianza para el Progreso (APP), como el responsable de que su caso sea eventualmente enviado a la Comisión de Ética.

En esa línea, defendió su posición asegurando que su labor está orientada a combatir la corrupción. “Le soy incómodo, soy una piedra en el zapato. El señor Acuña ha mencionado que deberían mandarme a Ética. Si me quieren censura, el Perú será testigo de que estamos luchando contra la corrupción”, expresó.

Responde

Por su parte, César Acuña, quien fue relacionado a este tema porque Jorge Torres Saravia tendría vínculos con APP, salió a aclarar que lo único que dijo fue que la Comisión de Ética debería tomar en cuenta lo dicho por Burgos, cuando habló de votos por sexo. “Eso es grave. Está bien que él sea congresista, pero el Congreso tiene la responsabilidad de defender su imagen. No se puede abusar, por el hecho de ser congresista, hablar cualquier tontería”, sostuvo.

En declaraciones a RPP, el excongresista Daniel Salaverry dijo que es “imposible” que los máximos dirigentes de APP digan que no conocen a los hermanos Jesús y Jorge Torres Saravia, porque son de absoluta confianza. “Es imposible que ahora digan que no conocen a estos señores, y que no son personas de su confianza”, manifestó.