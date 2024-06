El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, increpó a su homólogo de la cartera de Ministerio de Energía y Minass (Minam), Rómulo Mucho, por recomendarle que ofrezca disculpas, luego que se difundiera un audio donde presuntamente el titular del Mininter pide “controlar” a un periodista.

“No entiendo por qué tendría él que responder por mí”, así reaccionó el ministro Juan José Santiváñez tras la recomendación de Rómulo Mucho, quien dijo que debería pedir disculpas, luego de que se difundiera un audio donde presuntamente solicita “controlar” a un periodista, en alusión a un presunto reglaje.

“No he escuchado las declaraciones del ministro de Energía y Minas y no entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro con respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones con respecto a esta cuestión”, incidió el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Para Juan José Santiváñez, ofrecer disculpas implicaría “reconocer algo que yo no reconozco”. “No lo he conversado (con la presidenta Dina Boluarte) porque yo, como sostengo y refiero, es un hecho que no he reconocido”, refirió.

“El abogado del señor (Harvey) Colchado informó algo que yo no sabía. Dice que hay una carpeta fiscal. Bueno, si es así, entonces, como un hombre de derecho, esperaré alguna notificación y me someteré a ley como siempre lo he hecho”, aseguró.

Presunto reglaje a periodista

Días atrás se reveló un audio que dataría del 17 de mayo en el que se evidencia un presunto hostigamiento y reglaje hacia un periodista presuntamente por parte del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El programa La Encerrona dio a conocer lo que sería una conversación entre el titular del Interior y una persona no identificada, el primero pide que se comunique con el “doctor” para que “controle” a Marco Sifuentes, director del portal periodístico mencionado.

“Ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea (...)”, se le escucharía decir a Santiváñez, aunque éste no ha reconocido.

Cabe precisar que el periodista Sifuentes, quien reside en España, denunció que han mandado a hacer reglaje a la casa en la que vivía en Lima.

Piden investigar

Tras la difusión del audio, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó las expresiones del titular del Mininter y exigió a las autoridades investigar las supuestas órdenes de seguimiento contra el periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también rechazó las expresiones del ministro y demandó responsabilidades políticas sobre los hechos.

