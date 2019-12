Juan Sheput: "Estoy seguro de que Villanueva sabe mucho de Vizcarra"

Síguenos en Facebook

Juan Sheput, candidato al Congreso por el partido Contigo con el número 1 y exmiembro del oficialismo (PPK), fue abordado por Correo para tratar diversos temas de coyuntura como el caso del detenido expremier César Villanueva. Según él, en el Gobierno existe mucho temor por el referido caso.

¿Cree que existió algún tipo de protección de Martín Vizcarra hacia César Villanueva?

En otros casos, Vizcarra ha sido enfático, ahora ni siquiera menciona su nombre. En las alturas del Gobierno hay preocupación por el caso Villanueva.

¿Quizá no lo mencionó para no vincular a su gobierno?

Por supuesto, él ha podido decir: "Me siento indignado porque aquella persona me ha traicionado"; pero no lo ha hecho. Decir "caiga quien caiga" es una frase simplista para la tribuna.

¿Cree que Vizcarra conocía de este caso desde su destape en Ecuador?

Él nunca ha sido claro en ese destape (...) Se hicieron reportajes sobre él (Villanueva) desde junio y nunca hubo -del Gobierno- algún tipo de actitud respecto a él.

¿Cuando Villanueva era gobernador de San Martín ya tenía cercanía con Vizcarra?

Se sabía que a lo largo y ancho del país había una red de gobernadores, muchos de los cuales hoy son cercanos al poder y tuvieron un comportamiento no correcto. Ellos se conocen entre todos.

¿Cómo se habría iniciado la amistad entre ambos?

Villanueva fue premier en el gobierno de Humala siendo gobernador regional de San Martín y de allí viene la amistad (...) No tengo la menor duda que César Villanueva sabe mucho del señor Martín Vizcarra.

¿Cree que cuando Villanueva impulsó la vacancia de PPK, ya existía un pacto con Vizcarra?

Por supuesto, él estaba al tanto de todo. Siempre me llamó la atención ese extraño entusiasmo de Villanueva para vacar a Pedro Pablo Kuczynski.

¿Y no le extrañó la relación entre Villanueva y Vizcarra?

Claro, pero (Vizcarra) en ese momento era embajador en Canadá y me extrañaba que no saliera en defensa de Kuczynski.

¿Cómo se podía interpretar el silencio de Vizcarra en ese momento?

En relación a la vacancia, era un mensaje de aprobación; sobre los problemas de Villanueva, es un mensaje de complacencia.

¿Qué opina de la reciente reunión entre Vizcarra y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos?

Allí podría haberse hablado de muchas cosas porque una reunión presupuestal es con la ministra de Economía. Podría haberse dado el caso que, por lo menos, la fiscal le informe de la captura de César Villanueva y del caso del exfiscal Pedro Chávarry.

¿Villanueva podría salir favorecido?

No creo que el Presidente cometa el error de tratar de influenciar.

¿Observa independencia en el trabajo que realiza el Equipo Especial de "Lava Jato"?

Veo falta de experiencia en el manejo mediático. Ellos están haciendo un buen trabajo, pero el afán de figurar los vuelve protagonistas de hechos ridículos como el allanamiento a la Confiep.

¿Domingo Pérez actúa con maldad?

No. Creo que su entusiasmo a veces choca con su afán de congraciarse con cierto sector de la izquierda.

CAMPAÑA ELECTORAL

¿Cómo va su candidatura?

Ya salió la resolución con la cual las observaciones han sido levantadas.

¿Qué trabajos viene realizando en estos días?

Estoy en Cusco, en un evento de capacitación a los jóvenes de Contigo, y en horas de la noche voy a estar con algunos candidatos.

¿Cuándo empieza su campaña?

Con fuerza desde el día lunes.