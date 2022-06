Alfredo Yalán, abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, se pronunció en contra de la orden de detención preliminar que dictó el Poder Judicial en contra de su defendido, quien es investigado por presuntamente ser parte de una presunta red criminal al interior de dicho sector, que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El defensor del exministro informó que no les han notificado de manera oficial esta orden de detención y aseguró que Silva Villegas se encuentra en el país y no se encuentra prófugo.

“Mi cliente está en el Perú, no se ha fugado. No tiene por qué fugarse. No se nos ha notificado oficialmente (sobre la orden de detención). Ahora resulta que tenemos que informarnos por los medios de comunicación lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial”, declaró en diálogo con RPP.

Seguidamente, Yalán dijo no entender la manera en la que está actuando las dos instituciones mencionadas y aseveró que la justicia se está politizando.

“No entendemos el proceder el Ministerio Público y el Poder Judicial. Demuestra que se está politizando la justicia y no es que lo diga mi cliente para justificarse, sino que es un hecho objetivo, no hay coherencia”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la Fiscalía de la Nación había citado a Juan Silva a declarar ante la Fiscalía de la Nación el próximo jueves 9 de junio y para el viernes 10 por la Fiscalía Anticorrupción para dejar una muestra de voz.

“(¿Juan Silva estaba dispuesto a ir a esas dos diligencias?) Así es y nosotros pensamos colaborar, pero miren estas actitudes arbitrarias. Están impulsando que los hombres de bien no cumplan con la ley”, agregó.

Dictan detención contra Juan Silva

Según informó el diario ‘El Comercio’, el Poder Judicial aprobó el último sábado 4 de junio el pedido y ordenó la medida contra Silva Villegas. Sin embargo, desde entonces la Policía no ha podido ejecutar la detención del extitular del MTC debido a que se desconoce su paradero.

Este medio también detalló que en los días previos a la solicitud de detención, la Policía tenía ubicado a Juan Silva a partir de acciones de inteligencia. En las últimas dos semanas, el exministro había acudido al Congreso y a una entrevista con radio Exitosa.