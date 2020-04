El juez de Investigación Preparatoria Richard Concepción Carhuancho decidió apartarse de evaluar el cese de prisión preventiva que solicitó la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por hallarse en el grupo de riesgo de contraer Coronavirus (COVID-19) dentro del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, lugar donde se encuentra recluida.

La diligencia virtual realizada a las 10 de la mañana, tuvo una duración de 4 minutos. Una vez instalada el juez recibió la acreditación de las partes participando el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez y la abogada Giulliana Loza, sin embargo, al tomar la palabra el juez Concepción Carthuancho dijo que debía apartarse de revisar el recurso presentado porque antes fue recusado por la defensa de Fujimori.

“El juez que habla ya ha sido recusado y apartado del presente caso. He intervenido porque estoy de turno y no tenía conocimiento sobre de los casos que se me están asignando por razón de turno. Este despacho ha decidido apartarse del caso porque ha sido recusado y de inmediato va a disponer que el caso pase a mesa de partes para que se le asigne a otro juez llamado por ley”, dijo el magistrado.

Como se recuerda, Concepción Carhuancho fue recusado por la defensa legal de Keiko Fujimori y fue la Segunda Sala Penal de Apelaciones quien definió darle la razón y apartarlo de ver los casos concernientes a la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Su abogada, Giulliana Loza dijo a Correo que el pedido de cese de prisión preventiva se presentó porque la ex congresista se encuentra en el grupo de riesgo de contraer el COVID-19.

“Se trata del riesgo de que Keiko contraiga el COVID-19. Ella está dentro del grupo de riesgo ya que tiene hipertensión arterial, además el pedido se presentó cuando todavía no se definía la fecha de la audiencia de apelación”, indicó.

Keiko Fujimori afronta 15 meses de prisión preventiva por supuestamente recibir aportes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011. La Fiscalía la acusa de cometer el delito de lavado de activos.