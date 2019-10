Jueza analiza reembolso de S/524 millones a Odebrecht

Síguenos en Facebook

La jueza María de los Ángeles Álvarez analizará hoy el reembolso de S/524 millones que solicitó la empresa constructora Odebrecht como parte de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino.

En la diligencia reservada, la magistrada escuchará los argumentos de los fiscales del Equipo Especial, José Domingo Pérez y Rafael Vela; de los procuradores ad hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión; y de los representantes de la transnacional brasileña.

En este caso, la jueza Álvarez tendrá como plazo para pronunciarse de 3 a 10 días, indicaron fuentes judiciales.

Apelación

Para el analista Andy Carrión, si la jueza Álvarez decide de manera contraria a la empresa Odebrecht, sería catastrófico, porque de esta forma la constructora brasileña no continuaría cooperando con los fiscales peruanos.

"Si la jueza decide no devolver el dinero de la venta de Chaglla, la Fiscalía tendría que aceptarlo, pero los colaboradores no declararían y no entregarían documentación para corroborar sus versiones", advirtió el penalista.

En otro momento, Carrión agregó que los fiscales peruanos no podrán tampoco apelar si existiera una decisión contraria a la devolución de los S/524 millones.

"No tendrían la opción de apelar porque ellos han dejado consentir todos los extremos de la resolución de la jueza", explicó.

En buena cuenta, si el dinero se reembolsa a favor de Odebrecht, la Fiscalía podrá seguir alimentando sus investigaciones y próximos juicios con información privilegiada, pero si el Estado retiene el dinero, la empresa podría decidir no colaborar más.

El fiscal Rafael Vela ha sido claro sobre la necesidad de que el dinero sea reembolsado a Odebrecht y el procurador Jorge Ramírez también salió a apoyar el reembolso.