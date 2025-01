El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, anunció que evaluará su permanencia en el cargo tras denunciar que se le intenta vincular con el caso de presunta corrupción relacionado con la empresa Frigoinca. Esta situación surge en el marco de investigaciones sobre supuestas irregularidades en contratos del extinto programa Qali Warma.

Demartini indicó que presentó una denuncia contra Carlos Guillén Anchayhua por tráfico de influencias. Según el ministro, Guillén habría ofrecido reuniones y beneficios a empresas relacionadas con Qali Warma, vinculándolas también al caso Frigoinca.

“Lo he conocido de atender a muchas personas, también lo he atendido a él. No ha dicho nada espectacular, pero no me une ninguna amistad, ningún contrato ni ninguna relación con este señor que, aparentemente, está simulando algunas cosas para ofrecer favores”, expresó a RPP.

Demartini calificó las acusaciones como una “burda estrategia para ensuciar” su nombre y reiteró su apoyo a que se investigue “caiga quien caiga”.

Además, hizo referencia al fallecimiento de Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, encontrado sin vida en un hotel de Magdalena el 25 de diciembre, mencionando que no quiere ser vinculado con situaciones sospechosas o ilícitas.

Al ser consultado sobre una posible renuncia, el ministro afirmó: “Uno no es ministro de Estado para eso; yo, en estos dos años, he estado trabajado incansablemente para proteger a las personas vulnerables (...) Lo evaluaré [mi permanencia], no hay ningún cargo que uno tiene que agarrar y ser permanente”.