Desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini Montes, se encuentra en una situación bastante, a falta de un mejor adjetivo, extraña pues reemplaza a la presidenta Dina Boluarte en dicha cartera. De ese y otros temas trata esta entrevista.

Usted está sucediendo a Dina Boluarte en el puesto y, además, era su viceministro, ¿cómo fue la gestión de la presidenta en el Midis?

Esto es importante señalar porque, efectivamente, nosotros estamos trabajando en el Midis desde antes que llegara la presidenta Boluarte. Yo era director general de esa época. Recibimos a la gestión nueva, encabezada por la presidenta Boluarte, y le informamos las líneas de gestión que estaban en proceso de desarrollo y las oportunidades nuevas que ella, no solamente por su condición de ministra sino de vicepresidente, tenía que tomar y así lo hizo.

¿Cuáles fueron estas líneas?

Los ejes prioritarios fueron, desde que comenzó la presidenta, desarrollo infantil temprano e inclusión económica. Teníamos que aportar económicamente a la familia que había sido impactada y por eso se dio el bono Yanapay desde el Midis. Adicionalmente, también se hicieron subvenciones extraordinarias a los pobladores de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo, que es la población más vulnerable, más pobre extrema. Se les hizo un incremento extraordinario de la pensión. Todas esas medidas ella las fortaleció, las impulsó pese a que no era fácil en esa coyuntura. La presidente se desmarcaba. Tenía una opinión propia, a veces no teníamos apoyo del gobierno central. No nos escuchaban, era difícil tomar esas medidas y eso es lo que recibimos como Midis, ya todas estas líneas trabajadas. Entonces, recibo un ministerio que estaba encaminado.

¿Me está diciendo que el Midis era una isla en medio del cambalache de todos los ministerios de la gestión de Castillo?

Así es. Y por una razón fundamental: porque si bien la presidenta Boluarte, como ministra, llegó con un equipo de confianza, mantuvo los cuadros técnicos en el Midis y uno de ellos es quien habla. Me renovó la confianza pese a que, entiendo, no tenía buenos ojos del gobierno central, pero renovó la confianza de varios técnicos de Midis y, entonces, esa confianza ¿a qué es lo que ha llevado? A una continuidad de servicio, y mejora de políticas públicas que es, al menos la estructura que puede generar, digamos, un desarrollo del Perú de manera eficiente. Pero por supuesto que hay muchas cosas que mejorar.

A eso iba, no lo califiquemos de triunfalismo sino un ejemplo de una gestión óptima, pero lo dice usted que la encabeza, ¿considera que hay algo que mejorar, algún mea culpa?

Muchas cosas. Estamos en un país de muchas brechas sociales, que tenemos una pobreza que si bien hemos contenido, no ha crecido a niveles pospandemia. Recordemos que en 2021 la pobreza se disparó al 30%, luego bajó al 25%.

Qué significa que uno de cada cuatro peruanos es pobre, es una situación bastante preocupante...

Por eso es que no hay triunfalismos acá, más bien hay un compromiso de seguir encabezando la batalla por derrotar al enemigo de todos los peruanos, que es la pobreza.

Usted enumera acciones de soporte, de mantenimiento, pero ¿qué está haciendo su gestión, y el gobierno, para reducir el número de peruanos pobres?

Dos ejes fundamentales que ya es lo que venimos desarrollando. El primero es consolidar la contención social, que las personas no sufran hambre, que no caigan en pobreza. Los que ya han salido de ella que no regresen. Y eso es a través de los programas sociales, pero el gran eje que tenemos que mover y estamos moviendo es la parte del desarrollo económico-familiar, a través de emprendimientos. Entonces, a través de Foncodes, estamos invirtiendo en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales, de los comedores populares, de ollas comunes, sobre todo de las mujeres, a través de una línea que se llama Emprendimiento Mujer. ¿Qué le damos? Fortalecimiento de capacidades, pero adicionalmente un capital semilla para que estas mujeres pueda generar micro y pequeños negocios que tienen que ver con su entorno y así, ella sea la protagonista del desarrollo de sus familias. Pero no solamente quedamos ahí, estamos trabajando en la creación de un programa nuevo, ya con intervención directa a mujeres que sean jefas de hogar, sobre todo de hogares en condición de pobreza. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos identificado solamente en Lima que hoy día hay cientos y miles de mujeres que están en condición de pobreza extrema, y son cabeza de familia, o sea que atrás de ellas están los hijos, inclusive algunos adultos mayores que son su carga familiar. Entonces, nosotros tenemos que darles esas herramientas porque la única manera de salir de la pobreza es que estas personas tengan un empleo pleno o un emprendimiento, y esa es la formula que estamos trabajando en el Midis.

Hace unos días, usted presidió la instalación de la Red de Integridad del Midis, ¿esto va a pasar también porque se revisen los contratos de las personas o de las entidades que firmaban o renovaban contratos pese a haber presentado documentación falsa como es el caso de Qali Warma (QW)?

Todo. Es más, este proceso lo hemos empezado con la presidenta Boluarte en su condición de ministra. Una de las cosas que planteó ella como línea de trabajo y, nosotros como técnicos hemos contribuido fuertemente, es en la revisión de algunos programas, sobre todo los más sensibles en este caso. QW es uno de ellos...

¿Si usted dice que se revisa tanto, que hay tanto control, cómo es que se le ha renovado el contrato a alguien que ha tenido una sanción por presentar documentos falsos como es el caso de Belcen y otros?

Ahí hay algo importante que que destacar. Conservas Beltrán, bajo el sistema QW, no son proveedores directos. Entiendo yo que el señor (Eduvigis) Beltrán, el titular de estos productos, es productor (...) no son proveedores directos del programa. Ahora, sí hay el caso del hermano (Cluteldo Beltrán) que era un proveedor que viene trabajando con el programa desde el año 2019 (...) Durante una fiscalización expost vimos que había este tema de los certificados falsos y ahí, por ejemplo, en las gestiones pasadas, no tuvimos mucho apoyo del Ministerio de la Producción, de Inacal. Cuando le decíamos “oiga, hay denuncias que hay certificados falsos”, prácticamente Inacal de 2022 y 2021 dijo esta boca no es mía. Entonces, nosotros como Midis, como QW, hicimos el monitoreo, nos llegaron los exámenes de auditoría y ahí detectamos que efectivamente estos certificados eran falsos y procedimos a la anulación de algunos contratos, pero ya había el proceso para este año (2023). Entonces, sobre todo en ese proceso, digamos en las empresas que luego fueron detectadas, ya estaban cumpliendo un contrato y desconocer esos contratos generaría una contingencia en la alimentación escolar pero hoy día yo puedo decir, de manera categórica, que ninguna de esas empresas va a poder participar en el proceso de 2024. Pero hago una exhortación al Poder Judicial ya que tenemos una empresa que, a pesar de que está dentro de la lista de los certificados falsos, ha iniciado una acción judicial y una acción de amparo, una medida cautelar y con esa medida cautelar esta empresa está trabajando.

Actualización: Una vez publicada esta entrevista en la edición impresa de Correo del 18 de junio del 2023, representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hicieron llegar a este diario la Resolución Ejecutiva N° D-000303-2023-PNAEQW-DE, emitido el 18 de mayo pasado, donde se anula todos los contratos firmados entre el programa Qali Warma y la empresa Belcen, en Ayacucho, porque esta última consignó documentos fasos.

“La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos mediante Informe N° D000471-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC solicita declarar la nulidad de los Contratos N° 0002-2023-CC-AYACUCHO 5/PRODUCTOS (ítem Paras) y N° 0003-2023-CC-AYACUCHO 5/PRODUCTOS (ítem Vilcas Huamán); sustentando su pedido en la verificación posterior de la documentación presentada por la empresa Corporación Belcen S.A.C., integrante del Consorcio Wari Alimentos, toda vez que para acreditar su experiencia en producción y/o elaboración y/o almacenamiento y/o distribución y/o comercialización y/o venta, de alimentos para el consumo humano, así como para la determinación de su capacidad máxima de contratación (CMC), presentó documentos falsos vulnerando el Principio de Trasparencia, lo establecido en el Manual del Proceso de Compras para el Proceso de Compras Electrónico 2023 y las Bases Integradas del citado proceso de compras…”, reza parte de la mencionada resolución.

Y ya conversó con la presidenta sobre qué va a ocurrir el 28 de julio, ¿se va a tomar en cuenta la “recomendación”, aunque parecía que fue una orden, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori?

Lo he señalado y lo reitero, siempre hay que tomar y ponderar todas las opiniones de dónde vengan y cómo vengan, pues las personas, a veces, no guardan el estilo apropiado cuando hacen una recomendación o emiten una opinión.

Pero Fujimori representa más de veinte votos en el Congreso, y la presidenta y el Gobierno no tienen bancada...

Sí, pero justamente en un sistema democrático, todas las opiniones, sobre todo de la representación popular de sus líderes, no solamente de los parlamentarios, sino de los líderes de opinión, de los partidos políticos, es respetable, pero cuando van junto a una orden, un poco se distorsionan, porque el sistema mismo, en el cual todos queremos y estamos respetando, sabemos bien que la evaluación es constante. Nosotros como ministros, yo en particular, sé que estoy en una evaluación constante, y así debe ser, de la presidenta de la República, en compañía de su primer ministro.

¿Se desinfló por completo el plan del adelanto de elecciones?

Yo creo que, y como lo he declarado también, el adelanto de elecciones era una prerrogativa del Congreso. Nosotros dimos una opinión, hicimos, digamos, también una acción...

Pero ustedes, me refiero al Ejecutivo, no han vuelto a tocar el tema ¿eso quiere decir que lo dan por sentado?

Lo que sucede es lo siguiente. La presidenta tomó una decisión, aprobada por el Consejo de Ministros, eso fue desestimado por el Congreso, pero no podemos quedarnos permanentemente en este ciclo de ida y vuelta. Creo que lo responsable es, si hay un mandato al 2026, tenemos que trabajar con las miras de, poco a poco, ir cerrando brechas al 2026 y entregar el país a quien corresponda de la manera más eficiente. Eso no quiere decir que nosotros estemos desconociendo las prerrogativas del Congreso.