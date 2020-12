Julio Guzmán, precandidato presidencial por el Partido Morado, se mostró este lunes a favor de una nueva Constitución, al considerar que la actual Carta Magna presenta muchos “vacíos” que ponen en riesgo la estabilidad política del país.

“Si mantenemos esos vacíos en los próximos años podemos quitarle estabilidad al Perú. Yo prefiero tener un proceso ordenado en donde la gente sepa lo que va a votar y darle estabilidad al Perú, no por los próximos años sino por las próximas décadas teniendo una Constitución que nos permita cerrar esos candados y mantener el equilibrio de poderes”, afirmó en entrevista con Canal N.

Guzmán explicó que, para ello, se crearía una comisión especial conformada por expertos en la materia así como representantes de la sociedad civil, a fin de evaluar la posibilidad de un referéndum.

“He anunciado la semana pasada que si los peruanos nos dan su confianza vamos a crear una comisión especial de la sociedad civil y de expertos para que evalúen la posibilidad de tener un referéndum en el segundo año de nuestro gobierno y que los peruanos decidan si quieren una nueva Constitución o no y la razón es esa: hay demasiados vacíos en la cual mafiosos o delincuentes pueden usar la Constitución para interpretarla como les dé la gana y hemos visto tantas leyes anticonstitucionales que se han dado en los últimos seis meses, hemos visto cómo han tratado de vacar dos veces a un presidente interpretando como les da la gana”, detalló.

Además, consultado sobre si este texto podría tener una protección presidencial ante una vacancia, indicó que “sin duda” ya que aún no existe un verdadero “equilibrio de poderes”.

“Siento que no hay todavía equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional perdió la oportunidad histórica de definir y zanjar cuál es el equilibrio de poderes”, dijo.

Defiende candidatura de Flor Pablo

Guzmán también se refirió sobre el pedido fiscal de 4 años y 8 meses de prisión en contra de Flor Pablo, precandidata a la primera vicepresidencia por su lista e indicó que se trata de “un refrito”.

“Recordar que esta denuncia no se ha hecho ahora, se hizo cuando ella se presentó como ministra en el Congreso, hace meses, así que es un refrito. Segundo, que eso no es ninguna falta penal ni judicial, eso es un tema administrativo en donde a ella de lo que la acusan es de no haber hecho un monitoreo a una operación de compra que se dio. Tercero, ella no estuvo involucrada en la operación, ni siquiera firmó el documento, entonces, lo que tenemos acá, en realidad, están sacado algo de donde pueden sacar”, enfatizó.