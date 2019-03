Julio Guzmán: "El Perú es 'pulpín', me identifico con todos los 'pulpines' del país" (VIDEOS)

Tras ser calificado como un "pulpín" por el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde; el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, dijo que es un honor calificado de tal manera, ya que se identifica "con todos los 'pulpines' del Perú".

"El Perú es 'pulpín', la mayoría de peruanos son 'pulpines', ellos salieron a marchar contra la mafia y corrupción, se derrumbaron una ley laboral e injusta. Así que si me llaman 'pulpín', bueno pues estoy muy honrado que me llamen y me identifico con todos los 'pulpines' del Perú, un saludo para todos ellos", sostuvo.

Fujimorismo debió desaparecer

Guzmán consideró que su orientación política es de "centro republicano". Además, señaló queel fujimorismo como un partido "hace tiempo no tiene nada que ofrecer" y que "debió desaparecer hace mucho tiempo".

"El fujimorismo no desapareció por los errores que nosotros los demócratas cometimos. Cuando terminó la dictadura pudieron aplicarse una serie de medidas políticas, como el financiamiento de partidos, la reforma política, si hubiese ocurrido no existiría el fujimorismo", señaló que en el caso de Chile, tras la dictadura de Augusto Pinochet, la gente que lo apoya ahora representa menos del 5%.