Julio Guzmán señaló que el país “necesita una opción seria” en miras a las elecciones generales del 2021 y reafirma que el Partido Morado ha estado trabajando una propuesta que le devuelva "la confianza a la gente”.

“Realmente no se está tomando esta situación la seriedad debida, ¿vamos a elegir payasos?, ¿vamos a elegir gente que no tiene nada atrás?, ¿vamos a elegir gente que quiere ser presidente simplemente por su ego? No, el país no necesita eso”, sostuvo en diálogo con TV Perú.

“El país necesita una opción seria que haya sido planificada, que haya sido trabajada. Una organización que no nos permita ver lo que hemos visto en los último años con tanta improvisación, con tanta fricción, con tanta pelea. El Partido Morado es una organización, es un partido de verdad [...] el 2021 vamos a tener que devolverle a la gente la confianza y la única forma es trabajar en colectivo”, señaló.

Guzmán indicó que quiere ser jefe del Estado porque está “convencido de lo que el Perú necesita” y aseguró que será precandidato del partido que lidera, pero precisó que esta agrupación está creada para “trascender a las personas”.

“Yo voy a ser precandidato, y si las bases me dan su apoyo, voy a ser candidato a la presidencia porque estoy convencido de lo que el Perú necesita y de la seriedad con la que esto se tiene que llevar a cabo”, manifestó.

“El Partido Morado se ha quedado para ser una institución que trascienda las personas. El partido es más importante que Julio Guzmán, por eso estamos convocando a los mejores”, detalló.

Finalmente, el líder del Partido Morado compartió un enlace en vivo en TV Perú con el alcalde de la Victoria, George Forsyth, quien se excusó de brindar opiniones de carácter político debido a que por “las normas del Jurado Nacional de Elecciones” no puede hablar de “otros temas que no sean municipales”. Julio Guzmán le deseó lo mejor porque es “un político nuevo que tiene que darle mucho al Perú”.

