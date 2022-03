La Junta de Portavoces agendó para mañana evaluar el pedido formulado por el premier Aníbal Torres para que el presidente Pedro Castillo acuda al Congreso a fin de que exponga los avances de su gestión y la política general del Gobierno.

En la reunión se definirá si la exposición del jefe de Estado se desarrolla el martes como lo requirió Torres u otro día.

Así lo informó a Correo Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso, y María del Carmen Alva, titular del Parlamento, en un evento.

El pedido se presentó en medio del proceso de vacancia que enfrenta Castillo por presunta corrupción, tráfico de influencias y organización criminal.

Pero de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el mandatario fue la persona que planteó al Consejo de Ministros la propuesta de acudir al Congreso.

La propuesta la hizo luego de indicar que ya tenía preparado un discurso sobre lo que diría el martes al Parlamento, información a este diario.

“Ese día no hubo conferencia de prensa sino que no hubo problema en anunciar la decisión del Consejo”, dijeron tras consultárseles sobre por qué no se comunicó sobre el acuerdo en Consejo de Ministros.

POSTURAS.

Sobre el tema, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, calificó de inoportuna la solicitud del primer ministro al indicar que primero debe concluir el proceso de vacancia en curso y luego recién Castillo debe presentar ante el pleno.

“La junta está facultada para aceptar o no la invitación y fijar fecha hay otras actividades, y la vacancia tiene prioridad”, manifestó.

Misma postura tuvo Avanza País. La bancada difundió un comunicado expresando su rechazo sobre la propuesta del primer ministro, al cual consideraron de interferencia al proceso de vacancia.

Diferente fue la reacción de Alianza Para el Progreso. Su vocero, Eduardo Salhuana, destaca que si el presidente permite un diálogo democrático el día martes “será en buena hora, ¿no?”.

“No tenemos ningún problema y si Castillo quiere venir, hay que aceptar, pero la agenda del lunes tiene que cumplirse igual”, declaró en referencia al debate de mañana por la admisión de la moción de vacancia.

Similar opinión tuvo Enrique Wong, vocero de Podemos Perú. En diálogo con Correo enfatizó que al igual que la moción la visita del presidente Castillo es constitucional e importante. “Su visita es perfectamente constitucional, pero hay que ver si es oportuno que el Congreso debata el lunes la admisión”, dijo.

Wilmar Elera, portavoz de Somos Perú, precisó que la moción de vacancia no tiene nada que ver con la visita del presidente. Consideró que por buena voluntad y trato la Junta de Portavoces debe permitir que Castillo concurra el martes al Congreso.

RESPALDO.

Desde el Rímac, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, calificó como “un gesto de humildad democrática” que el mandatario solicitó al Parlamento presentarse el martes 15 de marzo. Indicó que si bien en su discurso Castillo Terrones expondrá y ratificará la política de su Gobierno, busca ponerse a disposición del Congreso ante los cuestionamientos a su gestión.

“Él quiere responder a estos cuestionamientos, pero más allá de eso quiere demostrar que estamos en democracia y que no se necesita pedir una vacancia para que él esté en el Congreso de la República”, dijo a la prensa.

Por su parte, el primer ministro Aníbal Torres negó que el presidente Castillo busque enfrentarse con el Congreso de la República, donde -dijo- evaluaron mecanismos para destituir al mandatario. Por ello exigió “a los vacadores” que presentó “por lo menos una prueba de que el presidente haya recibido un sol por algo irregular, por concepto de una coima”.

Torres también dejó entrever que existe “alguna sorpresa, anuncio” en el mensaje que el mandatario ofrecería el martes 15 de marzo ante el Pleno tras indicar que “la inseguridad política nos está causando muchos daños”.