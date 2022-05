La aspirante a colaboradora eficaz Karelim López reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le habría dicho al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco que estaba dispuesto a cerrar el Congreso solo para que él se tranquilice, antes que se inicien las investigaciones en su contra por las presuntas presiones que habría ejercido en altos mandos de las Fuerzas Armadas para conseguir ascensos.

La también colaboradora eficaz de la Fiscalía mencionó que Pacheco encaró al jefe de Estado, pues él fue quien le habría pedido que realice estas presiones y no se quería hacer responsable de ello.

“Él (Bruno Pacheco) no tenía que ver, le decía (al presidente Pedro Castillo): ‘he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos’ (…) para pasárselas al general Vizcarra, de transportar el pedido’ y le decía: ‘asúmelas tú. Qué va a pasar conmigo si renuncio, qué va a pasar con el Congreso’”, señaló en una entrevista con Panorama.

Justo después de ello, López Arredondo aseguró que el mandatario le dijo a Pacheco que podría cerrar el Parlamento, ya que quería darle tranquilidad.

“Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, manifestó Karelim López.

Tesis de Pedro Castillo

En otro momento, la empresaria también mencionó la tesis de maestría de Pedro Castillo, la cual, según un reportaje difundido este domingo por el mismo programa dominical, tendría un plagio del 54% del trabajo académico. Sin embargo, sostuvo que no podía decir más al respecto.

“Bruno Pacheco atribuyó el hecho de que el presidente lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo no era legal. Es un tema que no puedo comentar porque es parte de la colaboración”, expresó Karelim López.