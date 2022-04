El testimonio de la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en la Fiscalía, cayó ayer como un misil en Palacio de Gobierno. La lobista ratificó que el presidente de la República, Pedro Castillo, encabezaría una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que habrían tenido participación funcionarios y los sobrinos del jefe de Estado.

En sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló que el exministro de Transportes Juan Silva era quien “materializaba las órdenes” de Castillo como, por ejemplo, recibir a sus sobrinos, “que ponga puestos de trabajo, funcionarios”.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro (Silva), la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad”, indicó López.

“Soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero (...). Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos (Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo) no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud”, añadió.

CERCANÍA. Durante su presentación en el Congreso, Karelim López relató que, el pasado 19 de noviembre, tenía planificado participar en la ceremonia de confirmación de las hijas del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, quien no asistió debido a que ese día la Fiscalía allanó oficinas en Palacio de Gobierno.

La empresaria, investigada por el Ministerio Público por el caso Provías Descentralizado, sostuvo que, en ese entonces, Pacheco se encontraba “en una situación bastante delicada” de salud y emocional, debido a que “no sabía qué hacer por todas las cosas que se le acusaban por cumplir órdenes”. Ello en alusión a la investigación fiscal en su contra por una presunta interferencia del Gobierno en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que, ante esta situación, el exfuncionario le pidió al mandatario que se garantizara su arraigo laboral para no poner en riesgo su situación legal. “Bruno no quería irse de Palacio si no tuviese un arraigo laboral. El presidente le ofrecía que no iba a pasar nada, que tenía al Congreso controlado, que no le iban a hacer absolutamente nada si él seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, para enviar los mensajes”, contó.

En otro momento, López señaló que conoció al jefe de Estado en las visitas que realizaba a Pacheco en Palacio y que la única vez que acudió al domicilio en el pasaje Sarratea, en Breña, fue para hacer “un favor” al exfuncionario y recoger un documento.

ANÍBAL TORRES Y SU PROPUESTA. La empresaria también narró un episodio en que el actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, “intimidó” al exfuncionario para que guardara silencio frente a la polémica por presuntos actos de corrupción del Gobierno.

El hecho, dijo, ocurrió en noviembre en una reunión en San Borja luego de los allanamientos a las oficinas de Palacio, cuando Torres aún era ministro de Justicia.

“El premier quería que él (Pacheco) se vaya, que abandone el país. Yo le acompañé a esa reunión y también formó parte el ministro (Walter) Ayala de esa reunión”, comentó.

“En el momento de la reunión (Aníbal Torres) era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo silenció a Bruno, porque lo callaron”, agregó.

López sostuvo que el encuentro fue coordinado por un sobrino del presidente que veía trabajos de inteligencia. En la cita, sostuvo, que se habría ofrecido a Pacheco un cargo como agregado en otro país, pero este no aceptó.

La empresaria también manifestó que Torres habría promovido la destitución de Daniel Soria del cargo de procurador general de la República para “calmar” al exsecretario general de Palacio.

Finalmente, López se comprometió a entregar por escrito y de manera reservada la relación de los congresistas denominados “Los Niños”, así como la relación de empresarios que visitaron la casa de Sarratea, que luego fueron beneficiados por el Gobierno.

DIFERENCIAS. Durante la sesión, hubo altercados entre López y el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, quien cuestionaba lo expresado por la investigada y el estado de su proceso de colaboración ante la Fiscalía. El oficialista Elías Varas también criticó las declaraciones de López y llamó “circo” al trabajo que realizaba la comisión.

Desde los exteriores del Palacio Legislativo, el abogado de la empresaria, César Nakazaki, señaló que “cierto congresistas” que participaron en la sesión “han pretendido boicotear la colaboración eficaz” a la que aspira su defendida.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que el premier Aníbal Torres será llamado para que declare ante su grupo de trabajo tras lo señalado por López.

Asimismo, indicó que cuentan con “elementos de convicción” como parte de las declaraciones hechas ante la comisión por parte de invitados e investigados que “ponen en evidencia” que el jefe de Estado encabezaría una organización criminal.

Al final, los resultados de sus pesquisas serían derivados al Ministerio Público.