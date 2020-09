Este domingo se publicaron otros tres audios protagonizados por la exsecretaria personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca Luque. En uno de ellos, indica que fueron entre 5 y 6 las veces en las que “Richard”, presuntamente el compositor Richard Cisneros, fue a Palacio de Gobierno y se reunió con el mandatario. Los audios fueron publicados por el portal El Foco.

“Yo tengo los correos. Te he enseñado tres, son cinco. Las cinco veces a seis veces que yo he puesto en agenda esas veces ha ido Richard, y toditas se ha reunido con el presidente y con Mirian, pero yo lógicamente lo he limpiado ”, le cuenta a una persona no identificada aún.

A continuación, la ex asistente administrativa relató que negó todas las visitas de “Richard” a la sede del Ejecutivo y que había recibido instrucciones de cómo hacerlo.

“Yo he dicho que ninguna, en absoluto, ninguna, ninguna. Pero también él me ha dicho que yo podría decir que cuando me pregunten por qué mentí, yo diga por miedo, por mi familia , por miedo a mis hijos. Eso voy a decir, voy a tener que decir eso”, confiesa.

Asimismo, informó al receptor de sus declaraciones que la exsecretaria general de Palacio, Mirian Morales ayudó a que Cisneros ingrese a Palacio sin registro.

“También hay registros de ingreso que no se registran. Y en esos registros de ingreso, Mirian ha hecho un montón para que entre Richard Cisneros sin registro. Aparte de las cinco o seis veces que ha ido, hay un montón de veces más ”, puntualiza.

Cabe mencionar que el cantante comentó a RPP que nunca tuvo la oportunidad de reunirse con el jefe de Estado, pese a que confirmó que ingresó a Palacio de Gobierno para actos protocolares.

VIDEO RELACIONADO

Allanan domicilio de Karem Roca, la secretaria personal de Vizcarra

Allanan domicilio de Karem Roca, la secretaria personal de Vizcarra | América Noticias