Karina Beteta fue tendencia luego de exponer un confuso discurso a escolares

La legisladora y vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, fue tendencia en las redes sociales luego que expusiera un confuso discurso frente a un grupo de escolares que acudieron al Parlamento por el 'Taller de Formación Parlamentaria'.

"Los ciudadanos que no son parte de una nación poco podemos querer el desarrollo y para ello debemos tener la información. Con la información que ustedes pueden manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta", dijo.

Siguió con "Serán ustedes que con la información que puedan tener, sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión correcta", explicó.

En las redes sociales los usuarios no tardaron en crear memes, y hasta vídeos de la también congresista por Fuerza Popular, por su presentación. Cabe indicar que en esta cita también estuvo presente el titular del Congreso, Pedro Olaechea.