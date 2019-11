Karina Beteta: “Me apena que Bartra y Vilcatoma no estén yendo con la lista de Fuerza Popular”

Síguenos en Facebook

Karina Beteta, miembro del Congreso disuelto, se mostró apenada por el anuncio de las candidaturas de sus excolegas de bancada Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma con la lista de Solidaridad Nacional y no con Fuerza Popular.

“Me apena que Rosa [Bartra] y Yeni [Vilcatoma] no estén yendo con la lista de Fuerza Popular [...] Yo no estoy de cerca viendo las elecciones [en Fuerza Popular] ni nada de lo que concierne a las elecciones 2020”, dijo a Canal N.

No obstante, la integrante de la Comisión Permanente dijo que ambas "han desempeñado acciones muy importantes en el Parlamento" y eso es lo que el Perú necesita actualmente.

"Lo que los peruanos necesitamos son congresistas que vayan a defender la democracia, la Constitución y sobre todo continuar luchando contra la corrupción. Creo que ellas van a continuar en esa misma línea y así deseo que sea por el bienestar del país", aseguró.

Sobre la decisión de Bartra y Vilcatoma de sumarse a la lista de Solidaridad Nacional pese a los cuestionamientos a Luis Castañeda Lossio, líder de Solidaridad Nacional, por presunta corrupción, Karina Beteta dijo confiar en que sabrán dar las explicaciones.

“No he conversado con ellas, no podría mencionar las motivaciones que estoy segura ellas lo van a hacer [...] pero no podemos permitir que cuando se cuestione a un partido todos los que forman parte tengan que ser sancionados”, consideró.