Karina Beteta: No están las reglas claras del próximo proceso electoral

Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente del disuelto Congreso de la República por Fuerza Popular, cuestionó este domingo el próximo proceso electoral convocado para enero del 2020.

“No están las reglas claras, ante ello, cómo vas [a participar de las elecciones]. Más allá de las pretensiones personales, sale una ministra, un presidente, un premier a decir ‘ellos no van ni el 2020 ni el 2021’, entonces, cuando las reglas no están claras, no puedes ir tú a jugar un partido de esta naturaleza que es muy importante”, aseguró en RPP.

Al ser consultada sobre si tuvo la intención de participar en los comicios, señaló que “hubo muchas personas” que las tuvieron y que su interés está enfocado en hacer política.

“Yo he manifestado, a mí me gusta la política y por supuesto que lo único que me va a quitar de seguir participando en política es la muerte o si es que la población no te vuelve a elegir. Sin embargo, hay un tema que me preocupa [...] yo he presentado pidiendo la nulidad de las resoluciones que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque ha transgredido [la ley], incluso está aplicando una ley de manera retroactiva, lo cual no se puede hacer”, dijo.

Karina Beteta cuestionó que el JNE hasta el momento no se haya pronunciado sobre la posibilidad de que los integrantes al Parlamento disuelto puedan presentarse o no del nuevo proceso electoral.

“Hasta la fecha no quieren responder si los congresistas del Congreso disuelto inconstitucionalmente pueden o no pueden, ahí viene la interrogante, qué va a ocurrir si el JNE, la ONPE, han validado las elecciones de todos los partidos con las listas que han ido, incluso con las listas de los congresistas supuestamente que no deberían ir porque han sido parte del Parlamento disuelto”, señaló.

Finalmente, descartó haber mantenido reuniones con la agrupación política Solidad Nacional para presentarse por su lista, tal como Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma.

“No es cierto, lo rechazo tajantemente y lamento que estos anuncios falsos se tengan que hacer con la intencionalidad de dañar las honras de las personas”, acotó.