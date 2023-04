Es presidenta de la Comisión de Ética, congresista de Acción Popular y sindicada por un colaborador eficaz de ser una aparente ‘niña’. Karol Paredes responde cada una de nuestras consultas sobre su labor frente a una comisión que se ha dedicado a proteger a sus pares de denuncias. Por ello, realiza una suerte de autocrítica al decir que es momento de “limpiar la casa” del Congreso.

¿Cree que el desempeño de su comisión sobre los casos éticos fue bueno? Porque en términos generales solo logró que dos casos sean aprobados en el pleno congresal...

Tratar conductas éticas para nadie es fácil. No estamos tratando con objetos sino con seres humanos. Ponerle la vista a los casos o una sanción no es fácil. El trabajo que desarrolla es bastante responsable. No ha sido malo porque en todo caso tendríamos un montón de observaciones.

¿Es consciente que tiene muchas observaciones por la ciudadanía? ¿Tiene alguna autocrítica? Son 91 casos archivados, congresista...

Si muchos de esos casos que nosotros declaramos procedentes y ellos (los congresistas) los declaran improcedentes, ya es una decisión de cada uno. Puedo responder por mí.

A ver, pero no me responde. ¿No hay acaso grado de responsabilidad de toda la comisión por archivarse un caso polémico o se abstendrá de comentar porque es titular de ese grupo?

Cada uno es responsable de su voto. Pero aquí llamo a la reflexión para que cada uno de nosotros actuemos sin pensar en cálculos políticos o simpatías sino de manera racional. En conclusión, nosotros no deberíamos blindar absolutamente a nadie. En las últimas votaciones que hemos visto, ¿qué le puedo decir? Mostré mi disconformidad y preocupación, pero no puedo ir más allá.

¿Cómo así cree que hubo un intento de blindaje?

Cada uno debe sacar sus propias conclusiones.

Pero al menos hay alguna sensación de blindaje, ¿no?

Bueno, es una percepción de mucha gente. Pero de verdad, sí te digo, tengo una enorme preocupación de que no se vote por lo correcto. (...). Cuando uno ingresa a trabajar a un lugar debe respetar las reglas y los lineamientos que nos impone la casa. Si no vamos a actuar correctamente, ¿entonces para qué estamos? Y allí yo digo que tenemos que limpiar la casa (en el Congreso).

¿De qué forma, congresista?

Hay que limpiar la casa no solo suspendiendo a aquellos congresistas que faltan a las conductas éticas, sino que debemos desaforar a aquellos que cometen alguna infracción o delito. O sea, tienen que salir de la institución, porque sino llevamos una vida de sinvergüenzas.

¿Podemos decir que este es un Congreso que no tiene ética?

Debo reconocer que tengo muchos colegas que tienen claro lo que es la ética, pero también hay quienes no.

Reformulo, ¿la mayoría del Congreso no es ético?

No pongas palabras que no he dicho.

¿En qué estado se encuentran las investigaciones de las congresistas “mochasueldos”?

En el caso de Heidy Juárez y Magaly Ruiz nos encontramos en etapa de investigación para agendar audiencias. Estimamos que será en la segunda semana de mayo. En el caso de Rosío Torres, María Cordero y Katy Ugarte estamos en etapa de investigación preliminar para emitir un informe de calificación.

¿Ve sólido estos casos?

No puedo adelantar opinión.

Hay mucho énfasis sobre los gastos que representan comisiones en el Congreso y su efectividad. En un ejercicio autocrítico ¿cree que debería seguir operando la Comisión de Ética?

Tiene que ser una prioridad. Si hay quienes piensan que está por gusto, están totalmente equivocados.

¿Qué piensa sobre la calidad ética de algunos congresistas?

Como te decía, cada uno es responsable de sus actos. (...) Todos tenemos que preocuparnos para que esas faltas éticas desaparezcan. Cada uno debe aprender a guardar sus formas. No entiendo por qué las personas faltan el respeto, cómo en un Congreso puedes generar desorden cuando debes ser el primero en guardar las formas.

Entonces podríamos decir que este Congreso tiene una mayoría parlamentaria que no tiene principios éticos?

No digo la mayoría. Hay un grupo que sí efectivamente (no tiene principios éticos) dice mucho no solamente su forma de discurso sino su accionar.

¿Cómo responde a la acusación de Salatiel Marrufo sobre que usted es una “Niña”?

Para mí no tiene relevancia porque lo que dice no es verdad. Nosotros hemos sido transparentes, no solo con nuestros discursos sino también con el accionar. Cuando alguien visita a un ministerio como Vivienda u otro, lo hace en requerimiento de sus autoridades. Cuando dicen que he negociado obras, es totalmente falso porque las personas que revisan mis votaciones justamente tienen que ver con la vacancia del señor Pedro Castillo. En la primera voté en contra porque fue acuerdo de bancada. Luego voté a favor de la vacancia. Cuando somos responsables debemos hacer un trabajo responsable.

¿Cree que Marrufo inventó todo? ¿Por qué cree que lanza estas acusaciones?

No lo sé. Seguro tiene algo en mi contra.